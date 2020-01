Problema de Estado, problema compartido

SEGURIDAD SOCIAL.

Después de haber vivido todo lo actuado a lo largo de las últimas semanas, en torno a la presentación de las nuevas reformas a la Caja de Seguro Social, he podido concluir de manera inequívoca, que a nuestro pueblo le ha faltado tal grado de madurez ciudadana, para enfrentar como cualquier país civilizado, un problema de tal envergadura, como salvar del colapso la Caja de Seguro Social el costo que el país está pagando en estos momentos es muy alto. Los cierres de calles, el vandalismo y los altos niveles de intolerancia, son graves y lamentables.

Cruda realidad esta, cuando vemos a parte de nuestra juventud estudiosa como loca y desbocada, entregarse al vandalismo y al pillaje, so pretexto de estar en desacuerdo con las necesarias e inpostergables reformas a la Caja de Seguro Social, y qué decir de los obreros y sus dirigentes, los cuales se dedicaron antes y después de aprobadas las reformas, a gritar consignas, entre ellas las de (no a la privatización de la Caja), cuando en realidad, esta postura de privatizar la Caja, no fue nunca tema de conversación o propuesta por parte del gobierno. no a esto, no a lo otro, no a todo, sin que hasta el día de hoy hayan ofrecido una mejor propuesta por escrito que supere en su contexto a la presentada por el Gobierno.

Tampoco me ha sorprendido ver en todo momento a una gran parte de la oposición política, oponerse por oponerse, tratando en todo momento de no arriesgar ningún costo político que les pueda perjudicar su participación en las próximas elecciones. ¿Y la empresa privada?, ¿cuál ha sido su aporte al problema?, ¿qué documento ha sido presentado en el pleno de las discusiones como mejor propuesta a las ya planteadas?

Ha faltado mucha iniciativa e interés de toda una nación, que en su momento se sintió afectada, al pueblo le falta visión para darse cuenta y ver con visión de futuro la dimensión del problema para entender que estamos ante la presencia de un mayúsculo problema de estado. Un problema que ni siquiera pertenece a una determinada clase social, un problema de carácter estrictamente social, que no da para albergar ideologías extrañas y mucho menos filosóficas. Nos falta madurez para darnos cuenta que la situación no es para sentarnos a despotricar contra el gobierno de turno, sino el de coadyuvar esfuerzos para que las decisiones a tomar fuesen lo menos traumáticas para el país.

No es asunto de "marchas madre" por lo muy concurridas que estas fuesen, sería mejor "marchas hijos de la patria" comprometidos y unidos en busca de un solo bien común en mesa de conversaciones, sin posturas radicales, haciendo propuestas con documento en mano y en blanco y negro.

¿Será que no se dieron las condiciones necesarias para que líderes y representantes de todos los grupos ya enunciados, hubiesen presentado con responsabilidad ciudadana una mejor propuesta?

Quizás usted piense que las reformas a la Caja de Seguro Social, son responsabilidad única y exclusiva del gobierno, con sinceridad pienso que no. Me toco a mi como a usted, ver transitar y escuchar a través de la radio y la televisión, por varios días y largas horas del día y de la noche, a una gran cantidad de panameños y panameñas, unos a favor, otros en contra disentir, pero sin llevar documento alguno que sirva de plataforma a sus aspiraciones y proyecciones. No cabe la menor duda de que en el pasado no fue fácil el hacerle frente al complejo problema de las reformas de la Caja. El costo político irremediablemente iba a ser muy alto, como la ha sido en estos momentos, pero la coyuntura se presentaba de una manera fría; o es el costo político del Presidente de la República y su partido o el descalabro y desaparición de la primera institución de seguridad social con que contamos todos los panameños.

Cualquiera que hubiesen sido las reformas presentadas al pueblo, hubieran surgido grupos en desacuerdo. palo por que boga y palo por que no boga. Lo cierto es que en medio de todo esto, está la postura del diálogo y la concertación de nuestro primer mandatario, que lejos de sentarse a ver transcurrir cinco largos años sin tomar serias medidas, por el bien común de la nación, ha preferido mojarse los pantalones y atravesar el río de las adversidades y de los retos a quedarse como mero espectador en la orilla de la historia.

Será interesante ver las encuestas de aceptación por las decisiones hoy tomadas, al paso de dos a tres años, mas no en estos momentos.

Vale la pena reflexionar sobre el daño que se le está ocasionando al país con estos cierres de calles y avenidas y el desorden organizado a nivel nacional. Es conocido por todos, que las reformas a la Caja de Seguro Social, son ya ley de la república, y con todo, el gobierno ha abierto un compás al diálogo y al entendimiento, con miras a seguir adecuando las reformas al consenso de las mayorías.

Aprovechemos estas oportunidades con una sana y respetuosa discusión entre los hombres y mujeres pensantes que tiene este país, por el bien de todos los panameños y no en las calles.