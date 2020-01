Profesores del Remón en paro

Los profesores del Colegio José A. Remón Cantera declararon ayer un paro por la falta en el plantel de laboratorios de ciencias, matemáticas y computadoras.

El portavoz del Magisterio Panameño Unido y representante de los docentes, Marcelino Sears, explicó que el consejo de profesores del plantel decidió el pasado viernes declarar un paro de 48 horas prorrogables.

Sears dijo que el año pasado fue remitida una nota a la ministra de Educación (MEDUC), Doris Rosas de Mata, en la que se le enumeraban los problemas del Colegio Remón Cantera. En aquel momento se le expresó a los profesores la promesa de que en dos semanas les responderían sobre la queja, dijo Sears.

De acuerdo con el dirigente, el MEDUC rechazó la petición de los profesores.

Para Vilma Chiriboga, profesora de estudios sociales, los docentes no pueden enseñar a los alumnos debido a la falta de infraestructura.

"Hace dos años que no existen laboratorios de ciencias en el colegio y en cuanto a informática, solamente los cuartos años cuentan con 15 computadoras del año 1995, las cuales no reciben mantenimiento y solamente el sexto año tiene internet", recalcó Chiriboga. Afirmó también que es un engaño para la sociedad, los padres de familia y educadores preparar a los estudiantes en bachiller en ciencias con especialización en matemáticas cuando no se cuenta con la infraestructura adecuada.

Sears anunció que el paro continuará hasta que la ministra Rosas de Mata responda a las necesidades del plantel. Igual medida aplicó el Colegio Richard Neumann, vecino del Remón Cantera.