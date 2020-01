Protección jurídica de los discapacitados: Víctor Leonel Benavides Pinilla

DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES

El artículo 2 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, “Que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral”, indica que quien las padezca no podrá ser despedido por esa causa.

Esta condición incluye las enfermedades crónicas: diabetes mellitus, cáncer, hipertensión arterial y síndrome de inmunodeficiencia adquirida; las involutivas: esclerosis múltiple, esclerodermia y miopatías del adulto; y las degenerativas: osteoartritis, artritis reumatoide, las degenerativas del sistema nervioso central y periférico, y las desmielinizantes del sistema nervioso central y periférico.

El espíritu de la ley es brindar protección a quien padezca alguna de las enfermedades descritas. En el artículo 5, reformado por el artículo 11 de la Ley 4, de 25 de febrero de 2010, se establece que la certificación de la condición física o mental de las personas que padecen males crónicos, involutivos y/o degenerativos que produzcan discapacidad laboral será expedida por una comisión interdisciplinaria escogida para tal fin, y agrega que mientras la comisión no expida dicha certificación no es obligación de la institución pública brindar protección.

A mi juicio, tal como lo he dicho en distintos salvamentos de voto, la no presentación de la certificación expedida por la Comisión Interdisciplinaria para refrendar la condición física o mental de las personas, y su discapacidad laboral, no le es imputable al demandante, ya que es el resultado de la inactividad de la administración, al no nombrar a la Comisión Interdisciplinaria para tal fin.

En casos vistos en la Sala Tercera, en los que se ha destituido a trabajadores con este tipo de enfermedades, señalé que dichas destituciones se han emitido sin tomar en cuenta la regulación en materia de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que adoptó el Estado panameño y que obligan a las instituciones a considerar esto, al momento de tomar las medidas aplicadas.

Tanto el artículo 1 de la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, “Por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”, como el artículo 1 Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, pertenecen al grupo de disposiciones que establecen de forma precisa la política de Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y obligan tanto a este como a la sociedad a ajustarse a los derechos, necesidades y aspiraciones de quienes tienen tales limitaciones físicas.

El numeral 4 del artículo 3 de la Ley 42 de 27 de agosto de 1999, define discapacidad como una “alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano”, ello implica que las personas que sufren enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas padecen de discapacidad.

Considero que es deber de las autoridades de la República y de los que ejercemos el control de su actividad asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales. Lo previsto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley 59 de 28 de diciembre de 2005, reformado por el artículo 11 de la Ley 4 de 25 de febrero de 2010, incumple con este deber consagrado tanto en la ley como en la Constitución, así como con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 25 de 10 de julio de 2007 “Por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, adoptados en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006”, que obliga al Estado panameño a mantener una conducta enmarcada en el reconocimiento de esos derechos y principios consagrados las normas internacionales.