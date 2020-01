Proteccionistas de aquí y de allá

TLC.

El proteccionismo es uno de los elementos del sistema económico conocido como mercantilismo, que fue el dominante entre los siglos XVI y XVIII.

Según el mercantilismo, exportar era bueno e importar malo. Aunque el mercantilismo fue desbancado por el liberalismo en el siglo XIX, es obvio que varios de sus postulados, entre ellos el proteccionismo, gozan de buena salud en la actualidad. Esto se pone de manifiesto cada vez que se discute sobre los tratados de libre comercio, sobre todo en lo referente al sector agropecuario.

Veamos los argumentos de los proteccionistas locales, sobre todo en relación con un posible TLC con Estados Unidos.

El argumento principal es que los subsidios que reciben los productores de EU no permiten una competencia leal. Yo siempre espero escuchar detalles adicionales, pero en vano. Así que investigo y encuentro que dichos subsidios representan el 16% del valor de la producción. También tienen subsidios del 12% a la exportación, que deben desaparecer en el 2013. Por otro lado, algunos expertos me informan que el total de ayudas al sector agropecuario panameño representa algo más del 10% del valor de la producción.

Otro punto sería evaluar el nivel de precios de los diferentes productos excluyendo los subsidios. Recientemente leí un estudio sobre ocho productos básicos de Ecuador. Resulta que cuatro de ellos, maíz, soya, pollo y huevos, son bastante más baratos en EU aún eliminando el efecto de los subsidios. No he visto ni escuchado un análisis similar para Panamá.

¿Son los subsidios de EU malos o buenos para el conjunto de los panameños? Para dar una respuesta habría que considerar, por un lado, los beneficios de los menores precios para los consumidores, y por otro los perjuicios iniciales para los productores afectados. En efecto, ciertos productores tendrían que vender sus productos actuales fuera de Panamá o dedicarse a otros productos, o encontrar alguna otra alternativa.

Otro argumento que escucho con frecuencia es que EU pretende, mediante los TLC, eliminar el sector agropecuario de los países para no tener competencia cuando finalmente tenga que eliminar sus propios subsidios. Si esto fuera cierto, no se explicaría por qué el CAFTA pasó en el Senado por una mínima diferencia de votos. Tampoco por qué el cambio de mayoría en ambas Cámaras augura dificultades para los TLC que tanto favorecen a EU. ¿Será que muchos representantes y senadores no se han enterado todavía?

Finalmente, comentaré el argumento de los puestos de trabajo. Es cierto que el sector provee casi el 20% del empleo total. Pero en 2005 solo representó el 4.4% del PIB, por lo que los salarios que ofrece son bajísimos. Y eso que en el sector de exportación los salarios son mucho mejores. La conclusión es que el sector tradicional no tiene mucho que ofrecer.

Hay otros argumentos que no puedo tratar por falta de espacio. Veamos ahora lo que dicen los proteccionistas de allá.

Primero, acusan a nuestros países de pagar salarios de hambre y utilizar prácticas laborales injustas, lo que no permite una competencia leal. En general, la acusación no tiene mucho sentido ya que los salarios son los que se pueden pagar según el nivel de productividad del sector.

Otro argumento es que, sin los subsidios y aranceles, se perderían muchos puestos de trabajo. Sin embargo, y por poner un solo ejemplo, cada puesto de trabajo "salvado" en el sector azucarero les cuesta a los contribuyentes norteamericanos $826 mil anuales, lo que no tiene ningún sentido.

Un tercer argumento es que, sin las medidas proteccionistas, muchas zonas rurales quedarían deshabitadas, con el consiguiente desequilibrio territorial. Este argumento supone que no hay alternativas a la producción actual, lo que no es cierto. Pero se requiere cierto valor y capacidad de riesgo para hacer algo nuevo.

En resumen, los proteccionistas de aquí dicen que, en un TLC, los que ganan son los de allá, y los de allá dicen que los que ganan son los de aquí. Es una situación interesante, ya que no tendríamos un juego de suma cero, sino negativa, idea que podría competir por el Premio Nobel de economía del absurdo.

La verdad es que, mientras el comercio no sea totalmente libre, y los TLC sólo lo hacen semi-libre, los que ganan son los productores de ambos lados, y los que perdemos somos los consumidores. Los productores están organizados y comprenden bien sus intereses, mientras que los consumidores no hacemos ni lo uno ni lo otro.