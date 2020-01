Psicólogo en casa La primera estimulación

A veces me dice (sobre todo los días en que hay mucho tráfico) que tiene ganas de tirar la toalla. Pero no sucumbe a la tentación porque siente que le estaría quitando al niño un derecho, el de ser una persona lo mejor posible. Algo que incluiría aspectos diversos, como los relacionados con la inteligencia o la motricidad entre muchos otros.

Y es que ella siente que si no lo sigue llevando, quizás su pequeño no aprovecharía al máximo sus posibilidades, no le sacaría todo el jugo al bagaje genético con el que vino al mundo. Premisa esta en la que también piensan muchas otras madres que, como ella, han oído hablar últimamente muchísimo sobre el tema. Ahí está, por ejemplo, el caso de una de mis mejores amigas, que desde que quedó embarazada ha considerado seriamente apuntarse a uno de esos cursos en los que aplican este tipo de intervención.

Al respecto no tengo nada que objetar. Hacerlo implicaría, además de echar piedras sobre mi propio tejado, negar la evidencia de lo productivo que puede ser estimular tempranamente a un menor. Aun así, cabría quitarle ese carácter de obligatoriedad con el que tantos supuestos especialistas quieren dotar dicha práctica. Y digo supuestos porque hay mucha gente dictando cursos y realizando ejercicios cuyos honorarios son tan altos como su falta de preparación.

No es el caso de los que estimulan al bebé de mi prima, pero si lo fuera, sobraría decir que lo más sensato sería quedarse en casa relajadita y guardarse el dinero que le cuestan las sesiones para otros menesteres.

También cabe aquí distinguir —que ahora, con lo de moda que está el asunto, la gente está algo confundida— este tipo de seguimientos como los derivados de otros más encaminados a dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los que tienen trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos. Son lo que se conoce como “atención temprana”, un conjunto de intervenciones dirigida a la población infantil y a su entorno, que abarca el período comprendido entre la maternidad y los primeros años.

A través de esta, se intenta detectar de forma precoz las enfermedades y situaciones de riesgo, como lo que supondría, por ejemplo, el nacimiento de un bebé de bajo peso, con menos de 32 semanas, riesgo de cromosomopatías, enfermedades metabólicas o hipoacusias. Eso por un lado. Por otro, una vez diagnosticado el problema de salud, busca minimizar sus consecuencias o secuelas. Sería entonces cuando se serviría de todo tipo de técnicas de estimulación encaminadas a lograr la más completa integración del niño en su medio familiar, escolar y social. Meta también buscada no sólo en caso de una discapacidad severa, sino también cuando hay una problemática mínima del desarrollo que precise de una intervención puntual. Estaría de más hablar de lo crucial que sería todo esto.

Aún así, algunos progenitores se olvidan de que en ellos mismos hay unos recursos que si bien no representan la clave absoluta para el desarrollo de las posibilidades de sus hijos, sí son unas buenas herramientas. Herramientas para utilizar tanto si hay minusvalías como si no.

Recuerdo en este sentido el testimonio de la madre de un bebé con síndrome de Down. Ella decía que si bien es cierta la importancia que hoy día tiene la estimulación precoz en la vida de los niños con problemas, conviene tener en cuenta la estimulación natural de unos padres hacia un hijo. Esa atención temprana no está escrita en los libros porque, simplemente, no puede leerse, no tiene índice, ni prólogo, ni epílogo.

Es la atención —explicaba ella— del sentimiento humano, el método de la intuición materna, el despertar de los sentidos, que como siempre, no atiende a reglas, ni a capítulos, no necesita saber idiomas, ni explicación práctica para demostrar su eficacia. Es también el primer idioma que entienden los hijos, tengan o no síndrome de Down. “Y por qué será —terminaba diciendo—, que se hizo al hombre tan perfecto que ya desde que nace traduce esa lengua de manera inequívoca y exacta, hasta el punto de que cuanto más la entiende mejor la habla”.

Dejo estas palabras en el aire para todo aquel al que le inquiete el tema, como mi gran amiga que dentro de unos meses dará a luz. Para que tengan presente que aparte de todas esas propuestas que hay ahora mismo, está ese otro método de estimulación para el que no se necesita salir del hogar. Porque su eficacia también es universalmente conocida y científicamente demostrada, y sin él los resultados de aquellos otros —los que son practicados por profesionales en centros especializados— no serían todo lo maravillosos que nos gustaría.