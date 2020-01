Psicólogo en casa Las raíces del mal

Hasta hace poco su rutina era fácilmente predecible. Aparte del lugar donde decidiera pasar la noche lo demás poco cambiaba. Era como si su vida siguiese un guión, un guión preestablecido tan excéntrico como perverso.

Y es que un día en la vida del tirano más buscado en estos momentos -Sadam Husein- empezaba ya maquiavélicamente. Cualquier mujer que hubiese compartido su lecho la noche anterior habría desaparecido. Su destino, al igual que el de otras jóvenes adolescentes obligadas a acostarse con él, es un misterio. Como si la tierra se las hubiese tragado. Si algo terrible les pasó, al que se cree el salvador de su pueblo pareciera traerle sin cuidado. En solitario, se dirigiría hacia su piscina privada. Su crol lento, pero constante, resultaba excelente para reforzar su columna vertebral. Hace pocos años tuvo que ser operado de una lesión discal, un problema demasiado terrenal si tomamos en cuenta las opiniones de muchos que ven en él desde al mismísimo Satán a un dios redentor.

Tras la natación, otros pequeños rituales: primero la llegada del barbero para recortarle el bigote y retocar su tinte negro. Más tarde seguiría el cuidado de las uñas; la manicura y el abrillantado nunca faltaban en los palacios. Luego habría que prestar atención al uniforme militar, especialmente diseñado para resaltar sus atributos y disimular las imperfecciones (como ese generoso abdomen nunca reducido a pesar de las estrictas dietas). No podría ser de otra forma. No en balde los grandes dictadores, a pesar de villanos, son la mar de coquetos.

Pero no son contradicciones, dicen algunos psicólogos que se han dedicado a estudiar su perfil (desde la distancia por supuesto). Los psicópatas como él, aparte de no tener escrúpulos, son narcisistas en extremo. En ellos, el egocentrismo puede cruzarse con una actitud de exhibicionismo y arrogancia que resulta peligrosa. Solo eso explicaría lo que pasó tras una de las pocas entrevistas televisivas que concedió para el mundo occidental. Resulta que el periodista le hizo una pregunta relacionada con su rival, el presidente de los Estados Unidos. Sadam se refirió a él con mucha corrección y aparente respeto llamándole siempre "President Bush". Pero en la traducción simultánea uno de sus traductores omitió la palabra "president" y dijo simplemente "Bush". Sadam lo corrigió y la entrevista transcurrió como si nada.

Debo confesar que cuando yo vi esas imágenes, el señor no me resultó para nada desagradable. Es más, me pareció de lo más educado y me resultaron graciosos algunos de los comentarios que hizo. Sin embargo, la crudeza del relato que siguió me hizo pisar nuevamente el suelo y percatarme de cuán ciertas son todas las afirmaciones que lo tachan de despiadado. Y es que una vez finalizada la sesión olvidó sus buenas maneras y mandó ejecutar al traductor iraquí. Su enfermizo ego no soportó aquel error ante las cámaras.

También chocan las imágenes de los que lo han visto sollozando luego de haber condenado a un amigo, un familiar o sus dos yernos. Por ejemplo, en 1979, durante la purga del partido Baas que le llevó al poder, subió al estrado y lloró mientras condenaba a muerte a los ediles. Cada vez que sus guardianes apresaban a uno, la sala de conferencias reverberaba con sus lamentos amplificados por los micrófonos. Y como estas historias, muchas otras.

En este sentido se sabe que le gusta ser testigo de las ejecuciones. El año pasado se rumoreó que varios oficiales de su ejército habían ayudado a los rebeldes kurdos del norte de Irak. No se presentó evidencia en su contra. Los oficiales fueron sencillamente conducidos de sus celdas a un patio en el que había un patíbulo múltiple. Ahí les aguardaban, custodiados, sus esposas e hijos. Desde una ventana, Sadam contemplaba la escena con rostro impasible y escuchaba las súplicas de los prisioneros para que al menos sus familiares no tuvieran que presenciar la ejecución. Súplicas que no sirvieron de nada. Fueron colgados de tres en tres. Después, los cuerpos fueron trasladados para no ser vistos más.

Solo entonces el dictador saldría al patio y se dirigiría a las aterrorizadas mujeres y los niños. A estos les acarició tiernamente la cabeza al tiempo que les murmuraba que debían crecer para convertirse en ciudadanos buenos y leales. A ellas les dijo que debían comprender que no pudo tolerar la penosa actuación de sus maridos. Al rato, le embargó el llanto. Tanto así, que tuvo que ser consolado por Uday y Qusay, sus propios hijos, a los que solía llevar a contemplar las matanzas.

A ellos siempre quiso transmitirles su pasión por las torturas, muchas de ellas grabadas en videos a los que más tarde dedicaría incontables horas como espectador. Unas torturas que solo con ser descritas pondrían la piel de gallina a cualquiera y que, sin embargo, representan su mayor fijación. Fenómeno que, según los expertos, únicamente podría ser explicado a partir de una personalidad desestructurada y marcada por una infancia desastrosa.

Y, efectivamente, atendiendo a sus biografías, esta no supuso nunca un camino de rosas. Ya antes de nacer, sintió amenazada su vida. Su madre, Subha, estaba embarazada de él cuando su marido y su hijo de 12 años murieron. Un suicidio y un aborto, ambos fallidos, le resultaron la mejor manera de acabar con sus desgracias. Algo que supuso para el futuro tirano un rechazo que sumado a los malos tratos del que sería más tarde su padrastro arrastrará hasta su muerte.

Me pregunto cuando llegará esta. Mientras escribo, las bombas caen sobre Bagdad y arrancan de cuajo la vida de inocentes que no nada tienen que ver con todo el tinglado que se ha formado. Sin embargo, de él ni rastro. Con razón dicen que mala hierba nunca muere.