Publicidad engañosa en salud

CONSUMO PELIGROSO.

La cantidad de basura informática en la programación radial o televisiva local durante las horas vespertinas es espeluznante. Es vergonzoso que por ganar dinero en rating, los medios noticiosos promuevan la incultura ciudadana. Difundir apariciones "milagrosas" de íconos religiosos en paredes, trapos o mariposas, predecir el futuro con fábulas astrológicas o revelaciones de naipes y adivinar el destino por intermedio de mentalistas o brujos fantoches, son ejemplos reveladores de una sociedad que no acaba de superar el analfabetismo racional de épocas medievales.

Solo basta sintonizar los espacios noticiosos de Código 4 o Al Descubierto para darse un baño de magia ancestral, narrada por gráciles chicas con escotes amplios que, para captar la atención de embobados videntes, exponen ensenadas artesanales bendecidas por crucifijos esternales. La culpa de la generalizada nigromancia del panameño recae tanto en el recinto educativo como en el periodismo de comunicación. Nunca emanciparemos al cerebro de ideas supersticiosas si desde niños nos enseñan que una mujer virgen fue embarazada por la inseminación artificial de un espíritu aviar, que un hombre resucitó después de tres días de frialdad cadavérica o que un cayuco salvó de la extinción a todas las especies de animales durante una inundación del globo terráqueo.

Si no inculcamos en las escuelas la libertad de pensar o cuestionar dogmas tradicionales y no tenemos una prensa más culta e inteligente, la hechicería seguirá apoderándose de los habitantes de nuestro subdesarrollado país. Para honrar el título de esta columna, me enfocaré en los engaños relacionados a temas de salud.

¡Qué sarta de hierberos hay en Panamá! Muchos de estos especialistas del chantaje son sudamericanos que todavía preservan remanentes de culturas indígenas primitivas pero que, en vez de prescribir arbustos o rociar sahumerios a su circundante tribu, los rentabilizan para provecho mercantil a costa de una miríada de incautos. Una cosa es saber que existen productos botánicos con algunas propiedades medicinales y otra muy distinta es que éstos sirvan para curar todas las dolencias, incluyendo diabetes, artritis, cáncer, sida y, por supuesto, impotencia.

Cada hierba contiene cientos de substancias químicas, algunas con atributos biológicos, otras carentes de actividad medible, otras que provocan interacciones con los fármacos que recibe un sujeto enfermo y otras que causan eventos adversos peligrosos. Lo natural no implica inocuidad. Para ofrecer certeza de calidad, la ciencia médica caracteriza primeramente las propiedades de cada molécula, purifica las que tienen potencial sanitario y ejecuta estudios de investigación para demostrar seguridad, eficacia y dosis óptima. Mientras los científicos investigan, con escrupulosa rigurosidad, la potencialidad de compuestos prometedores en ensayos con todo tipo de controles, los naturistas vociferan, con esperpéntica autoridad, la capacidad de hierbas embaucadoras en entrevistas sin ningún tipo de regulaciones.

Por temor a entrar en la lista de estafas, pocos remedios botánicos deciden someterse al escrutinio científico. Los pocos que lo intentan confirman su carácter placebo (sugestión sicológica) o exhiben reacciones secundarias indeseables. Productos como aloe vera (sábila), ginseng, uña de gato, equinácea, ginger, gingko, té verde, kava, noni, palma enana (saw palmetto), hierba de San Juan (St. John Wort) y valeriana, para nombrar algunos, no solo son notoriamente ineficaces para las enfermedades que pregonan sus comerciantes sino que se han documentado múltiples efectos adversos que incluyen diarrea, vómito, dolor abdominal, flatulencia, mareo, reducción de la absorción de medicamentos o nutrientes, disminución de glicemia, dolor de cabeza, ansiedad, trastorno del sueño, fatiga, alergia, asma, hipertensión, irregularidad menstrual, sangrado, amenaza de aborto, aumento de potasio, pérdida del apetito sexual y hasta falla hepática fatal. Para el lector que desee ampliar sus conocimientos sobre estas y otras hierbas, remítase a la dirección www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html. Tengan cuidado, por tanto, con toda la charlatanería emitida por Herbal Life, 4Life (factor de transferencia) o Vida Plena porque lo que parece barato e inofensivo puede resultar caro y nocivo.

Lamentablemente, existen también colegas que promueven terapias para condiciones de salud no aprobadas ni apoyadas en evidencia sólida. La lista de fiascos terapéuticos incluye acupuntura, vacunas anti–alérgicas, medicinas anti–vejez, aromaterapia, quiropráctica, homeopatía, oxígeno hiperbárico, iridología, ozonoterapia, reflexología, megavitaminas, antioxidantes, terapias reduccionistas para la obesidad, entre otros. Algunos de estos procedimientos han recibido aval médico para enfermedades puntuales o personas seleccionadas. No obstante, ciertos profesionales se han dado a la tarea lucrativa de exagerar bondades y expandir sus indicaciones, anecdóticamente, para negocio particular. Créanme, cuando alguna substancia o dispositivo logre aumentar la longevidad o evite el desarrollo de desórdenes neurodegenerativos (Alzheimer, demencia senil, etc.), la información aparecerá, entonces, en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. De lo contrario, toda propaganda es especulación y cháchara. Como usted no practique hábitos saludables de vida, se gastará una fortuna en estas pendejadas pero enfermará o morirá en el momento que le tocaba o incluso antes. Los que deseen conocer más a fondo los mitos y realidades de estos tratamientos pueden acceder a la dirección www.quackwatch.com.

Insto a las autoridades sanitarias del Minsa a regular la información escrita y verbal que se vierte falazmente sobre los productos botánicos, los suplementos alimentarios y las bebidas energéticas tipo Red Bull, Adrenaline o Ciclón (generadoras de arritmias cardiacas) que se comercializan libremente en Panamá. Además, las sociedades científicas y el Colegio Médico deben supervisar los anuncios de terapias que falsean o abultan indicaciones. Mientras no haya instancias que verdaderamente protejan al consumidor de toda publicidad engañosa, seguiremos diezmando el bienestar humano, por más bonanza económica que salpique al país. Todos conocemos la poca credibilidad que tienen los políticos del patio, sean del oficialismo o de la oposición, pero con tanta gente tramposa a nuestro derredor resulta difícil encontrar alguien serio y honesto en quien confiar. Triste.