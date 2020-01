Reeditan obra de Ayala

MADRID, Española (EFE). -Francisco Ayala, de 96 años, presentó el lunes la reedición de Cazador en el alba, una obra que reúne dos relatos vanguardistas de juventud y guarda en su interior una sorpresa: el primer poema que se publica de este brillante escritor y pensador español.

En un encuentro con los periodistas, Ayala (Granada, 1906) aseguró que seguir viviendo “no es un mérito personal, es un mérito de la naturaleza”. Sin embargo, oyéndole hablar, nadie puede dudar de que la lucidez que conserva es fruto de una inteligencia inagotable, que no se deja engañar.

La reedición de Cazador en el alba, que cierra la “Biblioteca Ayala” que la editorial Alianza ha dedicado a la obra narrativa de este escritor, fue una excepcional ocasión para que el Premio Cervantes prestara su tiempo para una reunión con la prensa en un hotel madrileño.

“Mi vida se acaba. No tengo mucho ánimo para el elogio y la reivindicación de mi obra”, comenzó diciendo, sin perder la sonrisa, el buen humor y la modestia, un Ayala que agradecía el privilegio de no estar ”arrumbado” y que confesaba que sigue viviendo “con gusto”.

Al lado de su esposa, la catedrática de la Universidad de Nueva York Caroline Richmond, Ayala aseguraba que no se aburría, aunque se lleva ”malos ratos” porque tiene “rasgos de soberbia y de intransigencia” con “la estupidez” y los periódicos de lunes “están llenos de ellas”.

Sin embargo, no quiso entrar en valoraciones sobre la época actual: “Todas las épocas son diferentes, eso es lo que hay que aceptar, tiene uno que buscar una adaptación cada día”, explicó tras señalar que él no es de los que se aferran a un pasado y “viven en falso”.

Ni siquiera se detiene a exponer qué cambios le parecen buenos y qué cambios malos, pues opina que “la valoración de ellos puede ser muy diferente”, según la época en que se hagan. “La historia no hace cumplida justicia de nada, lo que se rescata en unas épocas, se olvida en otras”.

Así pasa, en su opinión, con la literatura: “Me hago la ilusión de que hay escritores de exquisitos secretos, que no publican”. Y es que Francisco Ayala cree que la realidad no está fuera: “La realidad es la imaginación, la llevamos dentro de nuestra cabeza todos. Es ficción todo, imaginación, eso es lo que yo pienso, pero creo que no lo piensa nadie más”.

Aunque “no hay elección posible”, dice que no le gustaría tener ahora 29 años y que, tras más de 50 libros en los que ha trabajado y experimentado con la realidad y la ficción, no le queda “nada” por hacer.

La edición de Cazador en el alba reúne dos relatos vanguardistas publicados en 1929 y 1930 e incluye el único poema que Ayala ha querido publicar: “He escrito muchos versos desde los ocho años”, aunque solo ha salvado este.

“Por razones psicológicas, no tengo habilidad para versificar. Me he atenido a la modesta prosa”, dice tras apuntar que ha destruido “muchos escritos porque no le había dado a la prosa todo lo que sentía”.

Y es que Ayala cree que con la “intuición” que provoca la literatura “pasa como con los sueños. Uno sueña algo que le parece maravilloso al despertarse y cuando lo cuenta, piensa que es una pavada. Es la diferencia entre la intuición y la formulación”.