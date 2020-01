Royal Thai

Aristóloga Especial para La Prensa revista@prensa.com El restaurante que nos ocupa esta semana está ubicado en el local del antiguo restaurante La Toja, que cerrará sus puertas hace unos meses. Con muchas ansias esperé su apertura, ya que la comida tai me encanta y me recuerda a mi amiga Nok, tan fina como la más delicada orquídea de un jardín siamés y tan consumada cocinera como el más diestro cocinero del Hotel Oriental de Bangkok.

Básicamente, han hecho algunas mejoras cosméticas al local, aunque las estructuras básicas y el amoblado siguen siendo los mismos de La Toja. Eso sí, las saloneras portan algo semejante a la indumentaria tradicional tailandesa, y el menú está salpicado de nombres en tailandés. La primera mitad de este está dedicada a menús fijos, que comienzan en quince dólares por cabeza y terminan en veinticuatro con cincuenta, para no menos de dos personas. Elegimos el término medio a veinte con cincuenta. Te traen a la mesa una bandejita caliente, sobre la que ponen la ronda de aperitivos, reminiscente de un Po-Po-platter: Rollos de primavera, más pequeños y delicados que los de un restaurante chino; costillitas asadas con picante fresco, que recuerdan agresivamente al puerco liso asado rojo de un restaurante chino; langostinos Manta, que son langostinos envueltos en pasta de arroz y fritos, tostada Thai, que es una rebanada de pan blanco con langostinos molidos y semilla de ajonjolí que se fríe, como la tostada con camarones cantonesa y brochetas de carne asada con salsa saté. Traía tres salsitas para mojar, todas muy coquetas en pocillos típicamente tailandeses: una de maní al estilo saté, otra agridulce al estilo cantonés y otra similar, pero picante. Brillaba por su ausencia la típica salsa tai a base de nam pla (salsa de pescado fermentado que en Tailandia ocupa el sitio prominente de la salsa de soja), chiles picantes y azúcar.

A continuación, viene el segundo plato, que consiste en pato asado y luego frito y desmenuzado, muy parecido al concepto del pato Pekín, pero no tan refinado: viene además con pedazos de pepino y de cebollina (pero no la parte blanca, como en los mejores restaurantes chinos, sino las hojas verdes, que tenían pinta de que habían pasado sus abriles), salsa hoisin y tortillitas. Olían a rancio. Pedimos que las cambiaran, y las que trajeron, también habían pasado sus abriles.

Pasamos a los platos fuertes, entre los cuales había un Pad Thai, el prototípico plato de tallarines tailandés, con frijoles nacidos, etc. Sabía a comida china. El arroz frito al estilo tai, también. Los langostinos agridulces eran, más que nada, los prototípicos cantoneses, al igual que el pollo con pepitas de marañón. La carne al curry Panang, que fue el último plato de la etapa de platos fuertes, sí sabía a curry tailandés, pero la carne en sí no nos gustó. Francamente me sentí molesta y confusa. Esto, pensé, no es tai, es chino. Luego me enteré de que pertenece a los dueños del Palacio Dorado (o a algunos de ellos) y todo comenzó a tener sentido. Para darles el beneficio de la duda, ya que Tailandia, como muchos otros países del sudeste de Asia, tiene una clase comercial china muy fuerte —lo que a su vez incide en su gastronomía— volví, mas no sin haber estudiado todos mis libros de cocina tailandesa para ver qué se podía rescatar de la experiencia.

En esta siguiente visita, pedimos del menú regular. Comenzamos pidiendo dos ensaladas: una de vermicelli de arroz con pollo y camarones y otra de papaya. La primera traía los fideitos tiesos, mal reconstituidos e insípidos y la segunda era simplemente papaya rayada. Pero me alivió sentir el familiar saborcito a nam pla que debe llevar este plato, aunque no mucho más. También nos gustaron las costillitas asadas con picante fresco (chilli spare ribs), que vienen con una generosa dosis de sambal de chile con ajo y no se deben confundir con las costillitas asadas Siam.

Luego pedimos dos sopas: una de camarones agripicante, que en toda su gloria debe ser un líquido translúcido y magro; pero esta traía una desagradable aureola de grasa y la otra, una thom ka gai, la típica sopa de leche de coco con galangal (jengibre rojo), hierba de limón y pollo que es una crema lujosa, cuyos sabores explotan en tu boca, como fuegos artificiales pero esta otra era rala, carente de toda untuosidad y deleite. Le faltaba la sensualidad, los matices complejos de la cocina tai en todo su apogeo. Además, cabe mencionar que la cocina tailandesa por lo general no es grasosa, y su uso del aceite y de la fritura es mucho menor que el de la china.

Los platos fuertes del restaurante tienen un sistema muy práctico. Te indican la preparación e ingredientes y luego te dan a elegir: pescado, langosta, langostinos, carne, pato, pollo, etc. Pedimos el Chilli and basil, que explicaba en español, se trata de albahaca con hierbas picante. ¡Ah! Pensé, aliviada de ver mencionar hierbas, que también caracterizan a la cocina siamesa. Porque para complementar la riqueza de los chiles, la leche de coco y la pasta de curry que tanto ama este pueblo, muchos platos llevan, al final, un generoso manojo de hierbas frescas, sea cilantro, menta, albahaca o cebollina. Pero aquí había tres pedacitos de albahaca, toda muy achurradita, entre los pedazos de pollo. Tampoco me entusiasmó. Finalmente, y como mi presupuesto al igual que mi paciencia, es finito, pedí un curry verde con langostinos y parece que le dí al gordito, porque esta vez sí fue todo lo que debe ser: complejo, con capas y capas de sabor, entre el kapi (pasta de camarones), la leche de coco y hierba de limón, con las hierbas que componen y prestan su color al curry, estuvo fabuloso sobre arroz blanco. En eso, unos amigos que se habían sentado en la mesa contigua nos ofrecieron unos wantones de camarones, que también me gustaron mucho y para finalizar, pedimos unas manzanas caramelizadas con ajonjolí, que estaban sabrosísimas (aunque también es un postre chino, no tai).

En resumen, se puede comer relativamente bien, pero hay que saber elegir y no esperar cocina tai muy fidedigna. Aparte, lo que me molesta del asunto no es que sea un restaurante chino disfrazado, sino que traten de vender el concepto como si aquí nadie pudiera discernir la diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando pedí a la cocina que me trajeran nam pla para echarle a la comida, fueron a averiguar y me dijeron que no había tal salsa. Esta subestimación de la sapiencia gastronómica del panameño (conozco a muchos versados en esta cocina), la obvia ignorancia del producto ofrecido, la falta de capacitación del personal tanto de salón como de cocina, no solo ofende al comensal, sino que al final del día, evita que un negocio, levantado a punta de trabajo, esfuerzo y esperanzas, prospere. Dixit.