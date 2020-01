Rubén Arosemena aboga por una nueva Constitución En la medida en que se den resultados concretos en las investigaciones y se tomen medidas ejemplares en el proceso judicial podremos salir de esta crisis, señaló

Edith Castillo Duarte ecastillo@prensa.com El presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, considera que la actual conyuntura que vive el país debe ser aprovechada para promover una nueva Constitución política.

Este nuevo ordenamiento jurídico reestructuraría los tres órganos del Estado. “Se buscaría descentralizar el poder público, crear la figura de legisladores nacionales y despolitizar el Organo Judicial”, dijo en entrevista con La Prensa.

De esta manera, añadió, “podríamos estar construyendo un futuro de mejores días para el país”. De lo contrario, señaló, “si no intentamos erradicar las causas que han generado esta situación de descomposición y descrédito nacional, entonces el futuro sería incierto”.

Lo que cabe en este momento es “un cambio constitucional con una nueva Constitución”, precisó.

Recordó que a la crisis de desconfianza se le une el deterioro de la economía del país. “Debemos superar esta crisis y tener la habilidad y destreza de ser exitosos en atraer capital para invertir en empresas que generen crecimiento económico”, remarcó.

Luego de la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigaruista salieron a la luz pública denuncias sobre soborno en la Asamblea.

La situación que han generado estas denuncias y las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio ´Público, las calificó de “una bomba de tiempo”, y puso de relieve que la única forma de desactivarla es con la conclusión de una investigación exitosa.

Arosemena confía en que las investigaciones arrojen resultados, porque las denuncias que se han hecho son muy serias, “hay elementos que generan mucha sospecha y deben ser explicados”.

“En la medida en que se den resultados concretos en las investigaciones y se tomen medidas ejemplares en la parte del proceso judicial podremos salir de esta crisis”, señaló.

Por otro lado, Arosemena hizo pública su frustración por no haber recibido el apoyo de sus colegas en los cambios que quiere hacer en la Asamblea Legislativa.

“Soy un presidente frustrado porque quiero hacer cambios más profundos, pero a veces me encuentro con barreras”, advirtió.

Dijo que se ha esforzado en acelerar los cambios en materia de transparencia, pero “siento a veces que no recibo el apoyo de mis colegas y, en alguna medida, me siento solo en este sentido”.

Sin embargo, aclaró que eso no impedirá que continúe con sus planes. “Voy a insistir contra viento y marea. Voy a profundizar en los cambios porque la misión que me he propuesto es tomar las medidas correctivas para ir adecentando la administración y el manejo político de un órgano que está llamado a ser el más transparente y el pilar de la democracia”.

Con respecto al tema de la inmunidad, considera que por el “prestigio individual” y por el bien del país es recomendable que todos los legisladores se despojen de su inmunidad.

Arosemena se reunió el martes con los jefes de bancadas de los partidos políticos a quienes les transmitió su inquietud. Los jefes de bancadas se comprometieron a discutir el tema.

Reconoce que “hay un gran disgusto nacional hacia la Asamblea”, pero considera que “todavía se está a tiempo para poder lograr retomar liderazgo”. Todo dependerá -dijo- de la voluntad y disposición de hacer aportes significativos.