SUPISTE...

Esta será una noticia triste para los eternos románticos. Una de las parejas más dulces de Hollywood, la conformada por Ethan Hawke y Uma Thurman se separa luego de cinco años de matrimonio y dos hijos. La culpa del distanciamiento la tiene supuestamente un romance entre Hawke y una modelo canadiense que el actor de 32 años de edad conoció cuando filmaba en Montreal.

Parece que Sarah Jessica Parker no pudo esconder una cirugía que se hizo recientemente. Tras observar detenidamente las fotografías más recientes de la protagonista de la exitosa serie “Sex and the City”, algunos especialistas en imagen aseguraron que la actriz, de nariz muy peculiar, se sometió a una ligera rinoplastia. Según un reporte de la revista británica "Heat" citado por imdb.com , la protuberancia que la artista solía tener en el puente de la nariz aparentemente fue suavizada.