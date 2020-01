SUPISTE...

El nombre de Eva Méndez se perfila como la próxima clase de español que Hollywood tendrá que aprender. La actriz, que se dio a conocer junto a Denzel Washington en “Training Day”, volverá a repetir pareja romántica en la pantalla con el último ganador del Oscar al mejor actor en su próximo proyecto, “Out of Time”. Además, para el 2003 Méndez contará con otro estreno que dará un nuevo ímpetu a su nombre, esta vez junto a Antonio Banderas y Johnny Depp en “Once Upon a Time in México”. El filme pondrá fin a la trilogía de “El Mariachi”, que lanzó a la fama a otra actriz hispana, Salma Hayek.