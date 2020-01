SUPISTE...

El actor estadounidense Harrison Ford presentará por tercera vez una estatuilla en la entrega de los premios Oscar, informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) en su sede de Beverly Hills (California). El protagonista de, entre otras, la trilogía de “Indiana Jones” y tres de las películas de la serie de “La guerra de las galaxias” fue elegido como presentador por el productor de la transmisión televisiva de la entrega de los Oscar, Gil Gates, indicó la Academia. Harrison Ford fue nominado como mejor actor en 1985 por su interpretación del policía John Book en la película “Witness”, dirigida por Peter Weir. Próximamente se estrenará “Hollywood Homicide”, que coprotagoniza junto con Josh Hartnett. La 75ª ceremonia de entrega de los Oscar se llevará a cabo el domingo 23 de marzo en el Kodak Theatre de Hollywood.

Estaba invitado para promocionar su última película, pero terminó conduciendo el programa: Bruce Willis , quien había sido convocado al “Late Show” del popular conductor de “talk shows” David Letterman para hablar del filme “Tears of the Sun” —que se estrenará próximamente en Estados Unidos—, se encontró ocupando inesperadamente la silla del moderador, ausente con parte médico. Según “Entertainment Weekly”, Letterman debió faltar esta semana por segunda vez en más de 20 años a su tradicional programa nocturno, debido a una aguda infección ocular sobre la que un día antes había estado bromeando ante las cámaras. Willis se encargó así de entrevistar al periodista televisivo Dan Rather, así como a la actriz y modelo Carmen Electra y al ganador de un Grammy John Mayer