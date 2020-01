CERTIFICACIÓN.

El Dr. Pichel ha acuñado el término "Sandalio" para referirse, a un profesional de la medicina mediocre, mal formado (que no es lo mismo que malformado) académicamente, perezoso y, pequeño gran detalle, siempre joven y recién graduado. El gran instrumento del Dr. Pichel para combatir a los sandalios que en el mundo son, es la famosa "certificación", y si es posible la "recertificación" periódica.

Pero el Dr. Pichel en su cruzada contra los jóvenes profesionales de la medicina ha ignorado que existe otro "Sandalio", que podemos denominar el "viejo". Este Sandalio es un médico con largos años en la profesión, gozando de todas las mieles y privilegios, que no quiere perder: monopolio de las especialidades que derivan en jugosos ingresos, facilidades para devengar dos o tres sueldos en el espacio de 8 horas diarias, mediodía bien pagado en la Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, y el resto en la "privada", ni hablar de "incentivos" por recetas de algunos laboratorios.

Este Sandalio, viejo, a quien el Dr. Pichel debe conocer muy bien, lo que más teme es la creciente competencia de jóvenes médicos que pueden bajar sus pingües ingresos, por efecto de la conocida ley de oferta y demanda capitalista, según la cual, a mayor cantidad de profesionales (o trabajadores) de un sector menores serán los salarios.

Sandalio, el viejo, está que no duerme porque la educación superior gradúa crecientes contingentes de médicos, no solo de la Universidad de Panamá, y de las universidades privadas, sino que (¡Oh Dios!) de Cuba (y pronto también de Venezuela). Y, lo peor, para Sandalio viejo, y su jugosa cuenta bancaria, es que esos médicos formados en Cuba son indígenas (Qué horror!), dispuestos a trabajar allá donde nacieron (Recórcholis!).

A este Sandalio no le importa si la cantidad de médicos por habitante sigue siendo insuficiente, tampoco le preocupa la calidad de los servicios médicos para los pobres, ni que en Ñurum y otras comarcas los niños se mueran de un resfriado y solo hay un médico para decenas de miles de habitantes. Claro, hablar mal de Cuba siempre es posible y bien acogido en los medios de comunicación, no importan detalles como que Naciones Unidas reconoce que Cuba tiene el mejor servicio de salud pública del continente, incluso que Estados Unidos.

Tampoco le interesa caer en contradicciones como hablar mal de la formación académica en nuestras universidades, cuando es el propio Sandalio viejo el que imparte clases allí (aparte de la chambita en la Caja y la clínica). Lo que le importa es cerrarle el paso a tantos médicos, para asegurarse el monopolio profesional. Para defender sus privilegios, echa mano de la "certificación", que es un invento de la globalización para expandir la incertidumbre laboral a todos los profesionales, poniendo en duda años de estudio, internado, etc. con un examen (que vale 300 dólares) hecho con criterios extranjerizantes.

Así como hay Sandalios médicos, los hay en el derecho. Y estos, que al menos debieran conocer la Constitución Política, les interesa imponer sus "fueros", ya que la certificación que exigen no es para todos los profesionales, ellos se autodefinen más allá del bien el mal. Los "malos" profesionales son los jóvenes, según ellos.

Ya no les basta con la "idoneidad", filtro mediante el cual un recién graduado no recibe pleno reconocimiento profesional, pese a poseer un título universitario. Que le pregunten a los jóvenes sociólogos, que no pueden concursar en licitaciones porque el Consejo Técnico no se reúne para aprobar la bendita "idoneidad" (que además cuesta 40 dólares). Ahora hay que imponer la "certificación".

Contrario a lo que quiere hacer creer Sandalio el viejo, sí estamos por la permanente actualización y la formación continua de los profesionales. Y también estamos de acuerdo con que las instituciones hagan evaluaciones del desempeño periódicas. En la Universidad de Panamá, por ejemplo, la evaluación docente nos obliga a tomar cursos todos los años, incluso para tener derecho a mejoras de categoría y salariales. Pero el perfeccionamiento profesional es una cosa y la certificación es otra.

Si hay un problema con la calidad de la educación, que se aborde y corrija. Si hay que cerrar universidades privadas, que se haga. Si hay que revalidar con un examen los títulos de universidades extranjeras, que se haga para todas, no solo las cubanas. Pero no te olvides Sandalio que tú también debes ser evaluado.