¿Seguridad insegura?

SALUD SOCIAL.

La promesa de campaña que más caló en el electorado en la carrera presidencial pasada fue la de "Más seguridad". Ya el panameño empezaba a sentir vientos de violencia, no solo en las calles y barrios populares y marginales, sino también en los bancos y casas particulares.

Ya el ciudadano había comenzado a sentir lo que nunca antes: miedo a salir de noche; miedo a transitar por las calles; miedo a estar en su propia casa. Miedo puro.

Este gobierno prometió arremeter en contra de la delincuencia y el pueblo le creyó.

Tres años después... ¿qué tenemos entre manos? Más pandillas; más droga en las calles; más ejecuciones; más violencia intrafamiliar; más crímenes en las escuelas y colegios; más robos; niños que matan; 18 panameños calcinados vivos dentro de uno de estos vehículos de muerte que nos transportan diariamente; más traficantes y mandamases de los carteles de la droga viviendo entre nosotros, etc.

En otras palabras, más inseguridad y ni hablar del cerro de corrupción.

Es asombroso ver cómo la excusa que se da es la falta de presupuesto para preparar más policías, mientras que tenemos que escuchar en los medios de comunicación cómo este gobierno solo sabe hablar de superávit; ingresos extra; miles de millones; préstamos; etc.

Ahora sí hay dinero, el que nos han sacado por todos los medios posibles, ya sea con la famosa reforma tributaria; o por la reforma de la Caja de Seguro Social, mientras que sus asegurados se mueren en los pasillos por falta de insumos o doctores; o por exceso de jarabe sin azúcar.

Ahora, si los policías que actualmente existen trabajaran con entusiasmo y con estímulo estamos seguros que otro gallo cantaría. La mayoría de ellos trabaja sin ningún tipo de mística y mal pagados. No existe nada que les haga sentirse custodios de la ciudadanía, al contrario, muchas veces no actúan porque no están dispuestos a arriesgar su vida por un exiguo salario.

Mientras tanto, los delincuentes están haciendo de las suyas y cada día dan muestras de que la autoridad les importa un comino, ya que hasta en las mismas subestaciones de policía y hospitales llegan a punta de pistola a imponer su reino de terror.

Es urgente que todos empecemos a cooperar y a presionar para que Panamá vuelva a tener esa paz que permitía que transitáramos sin preocupaciones por la ciudad sin temor a morir por causa de un asalto o de una bala perdida.

No hay forma de que este país se convierta en la potencia turística que todos queremos con los altos índices de delincuencia que existen.

Ojalá esta promesa de campaña sí la cumplan y no quede en el olvido como la solución al transporte público.