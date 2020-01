Al ‘Señor de las Pesadillas’

CERO CORRUPCIÓN.

Más oscuro que la noche, más rojo que la sangre, se ha transformado en el "cuco" para los empresarios, el "garrote" para los trabajadores, la "desdicha" para los independientes, y el "apocalipsis" para los valores cívicos, morales y democráticos; este es el Señor de las Pesadillas; es decir, el mismo que hace un par de años atrás, le contaba al pueblo los días que faltaban para que se terminase el gobierno de la presidenta Moscoso.

Hoy, el Gobierno de las Pesadillas, aquel que ganó con la minoría del 47% del electorado (ojo mayoría es 50% +1 de los votos), ha hecho lo que le ha dado en gana con la cosa pública, pero lo peor del caso es la marcada presencia de un "relativismo democrático" que demuestra este Gobierno. Dicho de otra manera, "es malo si lo hacen ellos, no importa si yo lo hago".

Si recordamos algunos hechos pasados, ya se nos ha dicho que al señor "se le está acabando la paciencia", después que en los asuntos de la declaración de bienes, que "hasta allá no llega la transparencia"; sin olvidarnos de los hechos más recientes con el viaje a Punta del Este, en donde se nos dijo que lo pagará con sus recursos personales. Recordemos que cuando se calentó la crisis del Seguro, se nos fue de turismo interno, y con la ley fiscal y la crisis de la electricidad, se nos fue de gira internacional. Nos es "prohibido olvidar" la justificación del nepotismo y del amiguismo, y la eterna gloria y añoranza que le rinden a la dictadura. ¿Y qué pasó con "cero corrupción", la transparencia, la rendición de cuentas? ¿Acaso no es doble moral no hacer lo que uno predica? ¿No es Punta del Este un mal uso de los recursos públicos?

La cuestión con todo lo anterior es que el Gobierno está tratando de justificar la no rendición de cuentas y la falta de transparencia a través de secretos, tecnicismos legales y un evidente desprecio al cuestionamiento de sus electores, ya sean estos opositores, partidarios, o ciudadanos comunes y corrientes. También es importante señalar que el Gobierno es intolerante con la crítica, ya que se vale de los medios de comunicación, principalmente los televisivos, para acallar la misma, o como en el caso del viaje a Punta del Este de "no informar" a la población.

Es trascendente acentuar que el Ejecutivo parece no reconocer que todos tenemos derecho a disentir de todas, de algunas o de ninguna de las acciones que efectúa éste, ya que éste es nuestro inalienable derecho por el simple hecho de ser seres humanos primero, panameños segundo y porque en democracia todos los funcionarios públicos se deben a su pueblo.

Uno de los evidentes resultados de esta mala política es que después de tanto turismo presidencial, cabilderos en Washington y la férrea defensa de estos gastos; resulta increíble que perdamos por lo menos 6 millones de dólares en fondos gringos, que pueden servir de ayuda para estimular nuestra economía.

Al Señor de las Pesadillas le quiero decir: que es necesario que cambie su estilo, de lo contrario, el "efecto Torrijos" será el cimiento de la corrupción, la justificación del nepotismo, el aumento del resentimiento social de pobres y marginados, pero sobre todo la ruina de nuestra imperfecta democracia; al final la destrucción de los valores cívicos de los panameños. De no cambiar su actuación con toda la responsabilidad que se le dio a través de la elección, y el poder que se le confirió, usted acabará devastando todo lo que a los panameños nos es querido, Panamá! ¡Ojalá y así, no suceda!

El autor es licenciado en asuntos internacionales