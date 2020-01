Solo los otros violan los derechos humanos: Paco Gómez Nadal

EL MALCONTENTO

Ya se sabe, es más fácil ver una brizna de polvo en el ojo ajeno que una viga de acero clavarse en el propio. No es este un refrán muy convencional, pero ejemplifica a la perfección lo que ocurre con la violación de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Rusia detecta muy bien cuándo los estadounidenses se entrometen en asuntos soberanos de terceros, pero no parece importarle entrar por la puerta de atrás de Ucrania y quedarse un pedazo de país. Europa denuncia airada las masacres en Siria o en el centro de África, pero olvida el cataclismo que provocó al reconocer la independencia de Kosovo o cierra los ojos cuando pasan los aviones secretos de la CIA cargados de detenidos desaparecidos. Estados Unidos se permite el lujo de diagnosticar cada año quién cumple y quién no con los derechos humanos, pero los viola todos los días en su territorio en Guantánamo o en Afganistán.

No es, por lo tanto, una actitud singular del Gobierno de Panamá eso de señalar con el dedo al otro para ocultar, en la medida de lo posible, los pecados propios.

El actual gobierno de Panamá algún día pagará por los muertos, heridos, por las mujeres violadas en cuarteles, por la humillación... pagará tarde, eso sí, porque las herramientas para juzgar estos crímenes de lesa humanidad son lentas, están saturadas y no son una prioridad de la autodenominada como comunidad internacional.

Por eso parece más increíble aun que Martinelli y sus secuaces tengan la osadía de querer ser los “garantes” de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela. Y que elija la OEA, una organización desacreditada por los países del sur, como el escenario en el que hacerlo. El Gobierno de Panamá se quedó solo con la triste compañía de Estados Unidos, el imperio que tanto daño ha hecho en este país (¿o hemos olvidado la invasión y las atrocidades cometidas en nombre de la democracia?), y de Canadá, la sede de la mayoría de las empresas mineras que quieren usurpar el territorio de este rico país.

Da vergüenza ver el papel de Panamá y da vergüenza escuchar el cruce de acusaciones entre Maduro y Martinelli. Enfrentamiento dialéctico típico del patriarcado y de las peleas de gallos. A ninguno parece importarle mucho el futuro de los venezolanos o el de los panameños.

Una vez más, cuando se trata de intereses de Gobiernos, de poderes, la población es la disculpa o la víctima, nunca la actora, nunca la protagonista.

Es la gente normal la que pone la sangre en Panamá, Venezuela o Ucrania. La mayoría de las veces cree estar defendiendo una noble idea, pero en realidad está siendo manipulada por uno u otro actor del conflicto real: el de la plata, el del poder por el poder, el de los intereses ocultos que con suerte conoceremos décadas después.

Es lo que tiene la hipocresía de la diplomacia, el rejuego de la comunidad internacional. En la misma cumbre se pueden sentar Otto Pérez Molina, acusado de delitos de lesa humanidad, Ricardo Martinelli, sobre el que recaen cientos de víctimas de su propio pueblo, Obama y sus 100 mil civiles muertos en Irak o el rey de España y su no democrático cargo desde el que se ha lucrado hasta la saciedad.

Confieso que esta realidad lo empuja a uno a la desesperanza y al descrédito total, pero eso sería hacerles el juego y ponerles fácil la conservación de la hegemonía de la que disfrutan.

Es evidente el distanciamiento entre la vida política oficial y la vida real de los pueblos. Son dos caminos que durante algún tiempo discurrieron paralelos, pero que ya son divergentes. La única esperanza está en los pueblos, en su capacidad de retomar el control de sus destinos lejos de las mentiras repetidas de aquellos que aseguran representarlos. La democracia occidental está en una crisis global y Panamá no será ajena a ella. El tiempo de las campañas electorales a bordo de las cisternas carnavaleras se está terminando, el tiempo de las rupturas de relaciones diplomáticas y otros artilugios similares, también. La realidad es tan lacerante que los pueblos comienzan a darse cuenta de que la viga en el ojo del Gobierno empieza a pesar más que un contrato de cinta coimera con Odebrecht. Dennos tiempo... sabremos cómo salir de ahí.