Soluciones mediocres

Es increíble que a estas alturas Panamá se encuentre en un punto donde todavía no hay, por parte del Ministerio de Planificación, un ordenamiento de la ciudad, con leyes que verdaderamente se cumplan para evitar el crecimiento desmedido que existe hoy. No hay respeto por las zonificaciones, las cuales son cambiadas a diestro y siniestro. Vemos comercios entremetidos en áreas residenciales, perjudicando sin importar las inversiones realizadas por ciudadanos que tienen igual derecho. ¿Dónde está el planeamiento urbano desarrollado con verdadera inteligencia y funcionalidad?

El MOP, ¿dónde están sus estudios viales? El tráfico vehicular es un problema que va creciendo y no le han prestado la debida atención. Los proyectos no son solo arreglar calles, es dar soluciones viales para que el crecimiento sea ordenado.

Hacer un puente elevado en la bahía me parece el segundo error que cometeríamos en una estructura de esta magnitud. El problema es que nosotros, los profesionales, como que tendemos a dar soluciones en una sola dirección sin considerar el contorno de nuestros proyectos. Me incluyo porque sería deshonesto no hacerlo. Pero cada vez que se realiza un proyecto, no consideramos lo que se puede afectar alrededor, y cómo nuestro proyecto mejoraría la calidad de vida que hay en el área.

El proyecto del centro comercial es ambicioso para el lugar donde se ha colocado, punto este que debió ser mejor pensado antes de realizar una inversión de esta magnitud. El estudio de factibilidad de este proyecto debió considerar todos estos problemas de antemano. Por ejemplo, cómo se solucionaría el flujo de personas y automóviles a ese lugar, las horas de mayor circulación y el sector residencial existente.

No me parece que es una solución inteligente utilizar la bahía para solucionar su problema vehicular. Lamentablemente se está en una etapa final del proyecto; definitivamente va a ser un caos cuando empiece a funcionar. Se entiende que los dueños del proyecto deben tener mucha preocupación de cómo se resolverá al final, y si su inversión se verá afectada. Esto definitivamente es un problema que deben resolver, pero no a costa de nuestro sacrificio.

Debo recordarles a los funcionarios que elegimos y que actualmente están en puestos de gobierno, que es importante que recuerden que trabajan para nosotros y que es su deber mantener la belleza de nuestra ciudad, la protección de nuestro patrimonio y el manejo balanceado de nuestras tierras para evitar que futuras inversiones se vean perjudicadas al igual que nosotros los ciudadanos. Allí vemos la deficiencia notable que hay en nuestras entidades gubernamentales por no tener un estudio ordenado de la ciudad, lo cual ayudaría incluso a los futuros inversionistas.

De antemano hay un problema grave de tráfico que aún no se soluciona a pesar de los puentes elevados que se han hecho. Se ha permitido el crecimiento en ese sector sin considerar que nuestras calles deben ser ampliadas en su totalidad para mejorar el flujo vehicular, seguimos con las calles del mismo tamaño y las soluciones aéreas (puentes) no han sido del todo efectivas. Tenemos autopistas sí, pero las más caras que hay, por lo tanto su uso no es general.

En los proyectos se debe exigir que si se va a invertir, se debe facilitar el acceso con la mayor funcionalidad posible sin perjudicar el contorno existente. No quiero que se interprete como que las inversiones no son bienvenidas, pero si se van a realizar es para embellecer el país, no para enredarlo más de lo que está.

Por otro lado, la Alcaldía-Ingeniería Municipal, el MOP, el Ministerio de Planificación, y todas las entidades que tienen su participación en la aprobación de proyectos, deben trabajar más de acuerdo con nuestra realidad. Se debe trabajar en un proyecto nacional de mejoramiento vial y establecer una zonificación que verdaderamente cumpla su cometido, permitiendo proyectos que tengan una capacidad definida de acuerdo con su zonificación. Esto evitaría proyectos exagerados en áreas ya sobresaturadas.