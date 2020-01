Spears viola derecho de autor

NUEVA YORK, Estados Unidos. (DPA). –La cantante pop estadounidense Britney Spears fue demandada por dos compositores por violación de derechos de autor.

Los dos músicos acusan a Spears, de veinte años, de haberles robado dos de las melodías de su disco Oops!...I Did It Again.

Los medios estadounidenses informaron el miércoles que los compositores Michael Cottrill y Larry Wnukowski presentaron la demanda el viernes pasado ante un tribunal de Filadelfia.

También la compañías Zomba Recordings Corp., Jive Records, Wright Entertainment Group y BMG Music Publishing fueron denunciadas.

Según la demanda, Cottrill y Wnukowski escribieron en 1999 el tema What You See Is What You Get, lo grabaron y se lo enviaron a la casa discográfica de Spears como ofrecimiento para el nuevo disco.

Pero la propuesta de los autores fue rechazada oficialmente.

Sin embargo, más adelante, Britney Spears grabó What U See (Is What U Get) y Can't Make You Love Me en su segundo disco, dos canciones que prácticamente son idénticas a la composición de Cottrill y Wnukowski.

En la portada del disco de Britney Spears, se señala que varios compositores y productores de los estudios suecos Cheiron son los autores. Del mismo estudio proceden varios éxitos de los famosos cantantes Backstreet Boys, Celine Dion y N' Sync.