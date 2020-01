Supiste...

Y la tercera es la vencida... Alejandra Guzmán reveló que, luego de dos relaciones fallidas, al fin ha encontrado "un ``hombre de verdad" y se casará con él en mayo. Una fuente cercana a la artista mexicana reveló asimismo que la controvertida cantante tendría al menos un mes de embarazo, y que ha iniciado con entusiasmo los preparativos para la boda, en la cual se casará de blanco. "Por fin llegó a mi vida un hombre que me quiere como soy", expresó Guzmán la noche del jueves, al asistir al estreno de gala del musical Fiebre de sábado, acompañada de su padre, el roquero Enrique Guzmán. "``Nunca me había tocado un hombre de verdad", agregó la cantante, que en el pasado estuvo casada con el productor artístico Pablo Moctezuma, el padre de su hija Frida Sofía y mas tarde con el estadounidense Farrel Goodman.

La inspiración llega en los momentos menos esperados. Liam Gallagher del grupo británico de rock Oasis se inspiró en una pelea en un bar de Münich y en su posterior detención en diciembre del año pasado para escribir una canción " They Ain't Got Nothing On Me" es el título de la obra, según informó el diario británico "The Sun". En ella, Gallagher se presenta como vencedor solitario contra la fiscalía en Alemania, a pesar de que fue obligado a pagar una importante multa. Gallagher y cuatro miembros del equipo de Oasis se pelearon a golpes en un bar con otros clientes y luego agredieron a la policía. El rockero perdió dos incisivos.

¡Chespirito está triste! El comediante y libretista mexicano, Roberto Gómez Bolaños ("Chespirito"), se manifestó dolido con los intelectuales de su país porque lo encasillaron en la esfera del humor y creen que no es capaz de cultivar otros géneros como la poesía, según declaró al diario "La Tercera" de Santiago de Chile. Gómez Bolaños anticipó al medio chileno que los críticos de su país no tomarán en serio su libro sobre poesías en décimas, de reciente publicación, porque cuando se sale el humor le llueven los comentarios "malintencionados". "Si me hice famoso escribiendo programas de 'El Chapulín' y 'El Chavo', piensan que no soy capaz de otra cosa", dijo.