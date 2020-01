TPC: oportunidad y desafío

ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS.

Una véz más confirmamos que Panamá es un país privilegiado. Nos encontramos en la cresta de la ola del auge económico de América Latina con un 7.9% de crecimiento de la economía nacional en los primeros 10 meses del año.

La inversión extranjera que se ve diariamente en el desarrollo de la construcción impulsada por el descubrimiento de Panamá como el paraíso de los turistas residenciales, impresiona hasta al más distraído.

Se aprobó por el pueblo panameño, el proyecto de ampliación del Canal, mediante la construcción del tercer juego de esclusas, en un referendo libre y democrático.

Terminamos el año con el cierre del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con los Estados Unidos de Norteamérica. Este logro, que en algunos momentos pareció imposible, se debió esencialmente al equipo de negociadores y al apoyo de los sectores productivos del país.

Es justo reconocer la labor realizada por el ministro Alejandro Ferrer, quien calladamente, sin desplantes politiqueros, con un liderazgo atinado, firme con la contraparte y vinculante con los sectores nacionales, logró con una transparencia confiable y ejemplarizante sumar mentes, ideas y actitudes para poner en práctica estrategias que llevaron al cierre exitoso de las negociaciones.

El ministro Guillermo Salazar, quien se tuvo que montar de apuro en el carro, fue un factor importante en la culminación del proceso negociador. Igualmente lo fueron en su momento, los jefes negociadores Romel Adames, Estif Aparicio y Leroy Shefer.

Faltan algunos procesos para que el país cuente con un instrumento que bien podría ser un factor importante en su futuro. Queda pendiente la aprobación por la Asamblea Nacional, la firma del tratado por ambas partes y la aprobación por el Congreso de Estados Unidos. Este último paso está siendo trabajado con un gran celo patriótico por el embajador Federico Humbert, hijo, y su equipo de la embajada en Washington, bajo la dirección de la Cancillería panameña. Opinamos que es justo un amplio reconocimiento por un trabajo bien hecho, lo que debe servir de ejemplo.

El Tratado de Promoción Comercial será un factor coadyuvante de primer orden en el crecimiento de nuestra economía. Una concentración de esfuerzos para desarrollar una cultura competitiva en el panameño de a pie, es condición esencial para que Panamá saque toda la ventaja posible de esta nueva herramienta.

No obstante todo lo anterior, me preocupa seriamente que nos quedemos en el crecimiento económico y no apuntemos al desarrollo integral de la población con lo que mejoraría sustancialmente su calidad de vida.

Mi preocupación nace del hecho de que hay temas estrechamente vinculados con el desarrollo que no parecen gozar del impulso claro y decidido del Gobierno nacional, lo que le restaría impacto a los resultados del TPC con Estados Unidos.

El transporte público incide directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos diariamente, pero allí está pospuesta para marzo del 2007 la ley que mejora su ordenamiento, mientras el proyecto de buses articulados toma su tiempo en realizarse.

Si hay un tema que se vincula inmediatamente con la calidad de vida del ciudadano, es el de la salud. Después de un desastre monumental que ha cobrado la vida de, hasta ahora, 50 hermanos nuestros y cientos de afectados, el tema ha sido puesto en manos de una comisión de garantes. El Gobierno sabe perfectamente bien qué tiene que hacer, cuándo y cómo para mejorar dramáticamente la salud.

La justicia, que es un factor clave en el desarrollo de Panamá, que debe hacer que las leyes se cumplan sin favoritismos de ninguna clase y se borre totalmente la impunidad, está altamente politizada en medio de una lucha por el control de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo que hay que hacer es una limpieza radical.

La educación panameña está atrasada y falta de una orientación competitiva para preparar al país para la realidad de un mundo globalizado que tenemos que encarar con sus ventajas y desventajas.

Parece que hay la intención de enderezar el rumbo, pero me temo que el dedo agitador lleve el tema a las calles, donde el Gobierno se ha dejado quitar el deber de mantener el orden público cuando se afecta el derecho de miles de ciudadanos.

El tema del desarrollo nacional se ha puesto en manos del PNUD, respetable institución, y de miembros de la sociedad civil, pero no se siente un apoyo fuerte y decidido a esta gestión, al menos no se le está informando a la opinión pública.

Esta tendencia notoria, de asignar soluciones a temas de primerísima importancia a comisiones, es preocupante porque usualmente terminan en recomendaciones que no son seguidas de acciones correctivas.

Entonces, todo el crecimiento económico producto de la ampliación del Canal y lo que aporte el TPC, no penetrará las áreas de necesidades de la población, de forma tal que la producción de riqueza llegue en su justa medida a las clases marginadas por la pobreza.

Con esta costumbre de dilatar las decisiones sobre temas ligados al desarrollo pareciera que hay alguien que no entiende el desafío del desarrollo de Panamá, y, lo que es peor, al mantenerse la brecha de desigualdades sociales y económicas, se juega peligrosamente acercando la candela a la dinamita poniendo en riesgo la institucionalidad de la Nación.