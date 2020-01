Tecnología La mejor época para comprar

NUEVA YORK, EU. -¿Decidió no comprar una computadora personal antes de Navidad? No se preocupe. Usted no está solo.

Las ventas fueron débiles durante la temporada navideña, y eso significa que uno puede esperar buenas ofertas a medida que las compañías despejan sus inventarios.

Los precios de las PC normalmente caen cuando llega la nueva tecnología. Ese declive se ve magnificado después de Navidad, cuando las tiendas quieren deshacerse de los modelos viejos para dar espacio a los nuevos. Es probable que solo los equipos más avanzados mantengan su precio.

El peligro de caer en la trampa de comprar tecnología fuera de moda también ha decrecido mientras las compañías se abastecen de PC con la tecnología más nueva. La mayoría de las PC pueden también, fácilmente, ser actualizadas en el futuro.

Sin embargo, antes de que usted se disponga a comprar, debería averiguar exactamente qué es lo que quiere y cuánto quiere gastar, si 399 ó mil 999 dólares.

“Diré a cada quien, 'entienda exactamente qué va a hacer con la computadora, qué quiere, y cuál es su presupuesto'”, dijo Stephen Baker, de NPD Techworld, una firma que da seguimiento a las ventas de computadoras personales.

“Siga los anuncios, revise (la información de) los fabricantes, escoja qué quiere comprar. Y entonces, cuando el precio se ajusta a lo que usted quiere, siga adelante y compre'”, aconsejó.

Para los compradores que solo quieren enviar correos electrónicos, hacer algunas compras en la red y no son exigentes acerca de cuán rápida es la computadora, las siguientes semanas son especialmente un buen tiempo para comprar.

Tal vez un microprocesador super rápido -el cerebro de la computadora- esté todavía en la lista de sus deseos. O usted busca más memoria en sus computadoras para editar los videos de Navidad. Tal vez un disco duro extra grande para alojar una biblioteca de fotos digitales es su prioridad.

Con la tecnología más reciente, los descuentos post-navideños podrían no ser suficientes para conseguir el precio a su alcance.

“El nuevo material nunca es barato. Si usted quiere el nuevo material temprano, usted tiene que pagar bastante”, dijo Roger Kay, analista de la firma de estudio IDC, con sede en Framingham, Massachusetts.

El analista aconseja a los compradores evitar la tecnología más reciente y comprar algo que ha estado en el mercado durante algunos meses. O, dijo, esperar hasta la especificación deseada, o alguna oferta especial.