El ataque producido esta semana, de teología contra tecnología, y sin ningún Estado a la vista, demuestra hasta qué punto se equivoca Bush al pensar que puede alcanzar la invulnerabilidad de Superman. Puede desplegar todos los artilugios que desee en el cielo, pero eso no impedirá que un enemigo convencido, convencido hasta llegar al suicidio, se deslice bajo sus propias defensas y cause el caos (...) La respuesta a tales amenazas no es, como dicta el viejo refrán norteamericano, dedicar dinero al problema, lanzar más aparatos nuevos al espacio.

Lo que se necesita, en una era en la que no sólo se han globalizado MTV y McDonald's sino también el terror, es algo más que la masa -en una de las expresiones favoritas de los norteamericanos- del chico más grande del bloque. Para empezar, se necesitan aliados; y, segundo, más astucia, un análisis más agudo del verdadero carácter de la amenaza (...)

John Carlin, El País