The Sum of All Fears sigue en primer lugar

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters).— La película de espionaje protagonizada por Ben Affleck The Sum of All Fears (La suma de todos los miedos) se mantuvo en el primer lugar en la taquilla norteamericana por segunda semana consecutiva, superando a la comedia dramática Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood.

The Sum of All Fears recaudó 18,7 millones de dólares el fin de semana pasado, con lo que acumula 61,8 millones en 10 días de exhibición, pero sin llegar aún a emular la suma de su presupuesto, que es de 68 millones de dólares.

Sisterhood, cuyo elenco incluye a Sandra Bullock, Ashley Judd y Ellen Burstyn, recaudó 16,4 millones de dólares en sus primeros tres días.

La guerra de las galaxias: Episodio II -- Ataque de los clones descendió un peldaño, para colocarse en el tercer lugar, con 13,9 millones de dólares, en su quinta semana.