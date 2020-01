Tierra en los ojos

¡Esto raya en lo ofensivo! No sé si nuestros dirigentes políticos nos creen tan tontos como hacen ver o si será que en su desconexión con la realidad nacional están entrando en una fase terminal de delirio y alucinaciones. Independientemente de la causa, todo este asunto que tejen alrededor de la justa aspiración de los panameños de cambiar la Constitución da la impresión de ser otra versión de aquella frase histórica que rezaba: “si no puedes resolverlo ¡enrédalo!”.

Estamos todos claros en que “a la gente mala no la hacen las leyes” pero, como no podemos eliminar a toda “la gente mala” (aunque debiéramos), es buena idea comenzar por cambiar las reglas que permiten a esa gente ser mala “legalmente”.

Desde que se retoma la iniciativa del cambio constitucional, grupos como el Foro 2020 y el comité ecuménico han establecido una especie de “hoja de ruta” que sugiere una Asamblea Constituyente con una agenda específica que “la sociedad civil” propone para tratar de terminar con el desorden y el progresivo deterioro a que nos ha llevado el sistema actual bajo el “comando” de los partidos políticos. Cambios imprescindibles como la abolición de la inmunidad legislativa, la libre postulación de candidatos a presidente, alcalde y legislador, la prohibición de la revocatoria de mandato, la reducción del número de legisladores y su pago basado en asistencia, la eliminación de privilegios a los miembros del gobierno, la reducción de funcionarios legislativos, la iniciativa legislativa ciudadana y la modificación de la forma de selección de los magistrados de la Corte Suprema, no pueden seguir postergándose.

Otra cosa que parece estar clara es que la idea de cambiar “la ley fundamental” es un asunto prioritario para los habitantes de este país y todo indica que está generando un movimiento tipo “bola de nieve” de corte nacional y civil (más que político), que busca lograr a toda costa que se produzcan estos cambios tan necesarios.

Pero –porque siempre hay un pero– podemos estar seguros de que los grandes beneficiarios del desorden actual, no van a dejar que todos sus privilegios desaparezcan por causas tan irrelevantes como que los panameños así lo queremos. Por esto se dan a la tarea de enredar el panorama enumerando “argumentos filosóficos” y “tecnicismos legales” que buscan aumentar la incertidumbre y llevar a la idea de que un proceso constituyente sería demasiado complicado y peligroso, por lo que pudiera ser mejor dejar todo tal como está para que ellos puedan (de paso) seguir pelechando del poder mientras todos los demás nos quedamos calladitos viendo cómo las leyes los protegen. Estas estrategias no son nuevas. En México era común que, ante cualquier crisis nacional, se iniciaran campañas para demostrar que era mejor apoyar al PRI porque un cambio podría ser muy peligroso en el momento.

Como dice mi amigo Toño: esta gente encuentra “un problema para cada solución” Entre sus dificultades están: 1) Esto es “una reforma” y no “un cambio” constitucional porque algunas cosas no cambiarían No dudo que sigamos siendo la “república de Panamá”, aunque no faltará algún genio tipo Hugo Chávez que quiera llamarnos “república torrijista de Panamᔠo “república arnulfista de Panamá”. 2) “Quién elige la constituyente” y “quién controla a los constituyentes”. Debemos dejar claro que la última palabra deberá ser de los ciudadanos que participen activamente en el proceso de selección de constituyentes y en la aprobación de sus propuestas. 3) Otros “expertos” insisten en que una constituyente genera mucha incertidumbre y pudiera ahuyentar la inversión extranjera “tan necesaria en estos momentos difíciles que vivimos”. ¿Será entonces que la “coimeadera”, la politización de la Corte Suprema, y la impunidad de los gobernantes y sus amigos son un factor que atrae la inversión? Sería bueno saberlo para que la gente decente comenzara también a fomentar estas prácticas “por el bien de la patria”. 4) Dicen que las Iglesias no deben inmiscuirse en asuntos políticos. En este caso, las Iglesias constituyen un grupo más que, aprovechando su poder de convocatoria, está sirviendo de vía para que la sociedad pueda expresarse libremente. Está claro que no han obligado a nadie a firmar nada. 5) No faltan los analistas que insisten en que la quinta papeleta y las libretas de firmas no son lo mismo. Señores, abran los ojos ¡claro que son lo mismo! Son dos manifestaciones de la misma frustración nacional en que nos han sumergido nuestros dirigentes políticos. Simplemente estamos gritándoles que vamos a apoyar cualquier iniciativa (de quien sea) que pueda generar este cambio tan necesario. 6) Por último, un legislador ha propuesto en la Asamblea Legislativa (la del CEMIS, los Cartier y la inmunidad) un paquete de reformas que “constitucionalizaría” la constituyente, pero que toca superficial e insuficientemente los puntos medulares de la aspiración nacional de lograr cambios que frenen el deterioro de nuestros valores y los abusos de nuestros gobernantes. Realmente, pretender que ese organismo modifique la Constitución es como poner a las ratas a cuidar la quesería.

Los candidatos presidenciales también han hablado. Unos apoyaron la iniciativa desde el principio y hasta prometen tomar iniciativas propias haya o no una consulta popular. Otros se oponían rotundamente a la constituyente y a la quinta papeleta porque “era claramente inconstitucional”. Pero su “fidelidad constitucional” era tan firme que no dudaron en firmar las libretas del comité ecuménico cuando se dieron cuenta de que corrían de frente hacia un tren llamado “voluntad popular” que los aplastaría irremediablemente. Solo restaría decir: ¡Que viva el criterio propio y la honestidad de principios!

A pesar de todos estos intentos de confundirnos, los ciudadanos decentes (que sigue siendo mayoría) deben mantener claro el objetivo principal. Los panameños (no el gobierno) somos los verdaderos dueños de este país y no podemos permitir que nos sigan utilizando. Tenemos que encontrar una forma (sea la que sea) de hacer cumplir nuestra visión de cambio, y no duden que tarde o temprano lo lograremos por más que insistan en echarnos tierra en los ojos.