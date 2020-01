Transporte público = progreso nacional

Yohel Amatyohel.Amat@pa.netNo sé si nuestros gobernantes están conscientes del momento histórico actual. Por lo menos el 70% de los electores apostó a que el partido gobernante sería capaz de erguirse y "dar la talla", como se dice en buen panameño, y resolver tamaño entuerto. Nos referimos por supuesto a ese tábano que diariamente nos recuerda nuestra condición de meros mortales puestos en este mundo para sufrir por nuestros pecados: el transporte público.

Diariamente todos, propietarios de carros o meros marchantes, tenemos que llenarnos de valor y salir a las calles para dirigirnos a nuestras diarias actividades a enfrentarnos con los representantes de nuestro subdesarrollado transporte público, cuyos miembros más emblemáticos son los bien llamados "diablos rojos".

Haciendo honor a su diabólico apelativo, estos se comportan como dignos representantes del Averno al tratar de hacer el mayor mal posible a costa de todo el resto de los panameños que lo necesita y del resto que lo tenemos que soportar. Tranques, accidentes, vulgaridad, sustos, disgustos, estrés, irresponsabilidad, desprecio hacia los demás, etc. Son tantas las cosas que están relacionadas con estos entes infernales, que sería demasiado largo mencionarlas en tan corto espacio.

Es por ello que los invito a elucubrar al respecto, a ver si llegan a la misma conclusión a la que he llegado: el problema no son los individuos que componen el sistema, el problema es el sistema en sí.

Explico. Si usted como dueño del vehículo le da un bus, taxi, chiva, etc. a un "palanca" para que se lo devuelva en la noche con el tanque lleno y una X cantidad de dinero, lo único que estamos haciendo es incentivar a un conductor a que durante todo el día, y parte de la noche, ande como un desesperado por las calles de nuestro país para tratar de llegar primero que sus congéneres a la siguiente piquera y así poder hacer la cuota del día. Si a ello le sumamos que dichos "palancas" no ganan un salario fijo ni cotizan en el Seguro Social y tampoco disfrutan de ninguno de los derechos de los que disfruta el resto de los trabajadores del país, nos daremos cuenta de que ese sistema de trabajo está obsoleto; promueve la explotación del hombre por el hombre, y no es funcional.

Es tiempo ya de que un gobierno se alce y cumpla su papel de protector de la ciudadanía y escuche la voz del pueblo, la cual clama por un sistema de transporte rápido, seguro, respetuoso del medio ambiente; y de ser posible barato. Todos los gobiernos anteriores han evadido el tema o lo han enfrentado de forma tímida, por lo que la solución hasta el momento se ha mostrado esquiva.

Muchos piensan que este problema se circunscribe al tema del tráfico, en el sentido que solo afecta a los usuarios o a los conductores que tenemos que compartir las vías públicas con ellos. Sin embargo, este problema tiene otras aristas que muchas veces no se ven a simple vista. Por ejemplo, una persona que tiene que levantarse a las 4:30 a.m. para subir a un bus y viajar durante dos horas para llegar al trabajo mientras escucha reggae a todo volumen, sin aire acondicionado, y apretujado con decenas de otros congéneres en desgracia, no podrá rendir el 100% en su trabajo, ya que desde el principio de la jornada ya sufre de cansancio y estrés. Y ni hablar del viaje de regreso a casa en la tarde, cuando hay que invertir dos horas de viaje con ese fin.

¿Usted cree que alguien en ese estado puede tener una vida familiar adecuada? ¿Podremos ser buenos esposos (as) cuando al llegar a casa lo único que se quiere es cenar y por ahí mismo dormir para levantarse al día siguiente a repetir el ciclo? ¿Podremos ser buenos padres? ¿Tendremos energía para revisar tareas o para sentarnos con nuestros hijos a conversar con ellos?

Ya es hora que de una vez por todas se defina un sistema de transporte público que funcione a largo plazo y que tome en cuenta a su elemento primario: los usuarios. Eso sí, tomando en cuenta a los transportistas actuales, escuchando las cosas constructivas que tengan que aportar al respecto e ignorando las "cáscaras de guineo" que lancen para mantener el statu quo.

Cambiar no es fácil, pero Panamá se lo merece.