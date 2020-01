Tribunal Electoral: aclaración presidencial...

“La presidenta de la República, Mireya Moscoso, garantizó que ningún magistrado del Tribunal Electoral (TE) será separado de su cargo y reiteró su compromiso en el sentido de que los próximos comicios serán transparentes. La presidenta desmintió así cualquier rumor sobre la supuesta separación de uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral...”. La nota, textual, del periodista José Arcia de La Prensa, pareció responder a un rápido rumor que surgía en los corrillos políticos, ampliamente, en el sentido de que uno de los magistrados de la entidad que arbitrará el proceso del próximo mayo del 2004 o renunciaba o sería separado de su cargo por algún supuesto, y que un ministro de Estado sería nombrado luego de cumplida la diligencia técnica del caso.

La velocidad de la información iba, naturalmente, cargada de la curiosidad o preocupación de un cambio en esa alta entidad a tan poco tiempo de las elecciones, y lo que podría representar en los balances y contrapesos políticos. La presidenta, por tanto, salió al paso de la información de calle, y deja despejado ese panorama, en momentos en que cualquier cambio podría ser interpretado de maneras diversas en medio de una batalla electoral con cuatro candidatos de distintos colores y una lucha que augura volverse aguerrida. Los tribunales electorales, “´en tiempos de paz”, o sea cuando se distancian las elecciones parecen no ser tan importantes en la vida nacional, pese a que sí lo son, en relación a una gama de temas vitales.

Pero cuando se está cerca del ojo de la tormenta, cuando las pasiones se encrespan por las polarizaciones políticas, cualquier movimiento o hasta un rumor como el que referimos podría significar para unos u otros dudas, inquietudes o hasta graves preocupaciones. No es un secreto que las personas naturales que ostentan hoy sus altos cargos, y así ha sido siempre, tuvieron afinidades políticas: el magistrado Valdés, me parece, tuvo cierta vinculación por vía parental con el partido MOLIRENA; el magistrado Pinilla, con el PRD, y el magistrado Allen, con el arnulfismo. Encontrar a un jurista que a sus 40 ó 50 años, cumplidos los requisitos de ley, sea apolítico sería un fenómeno de Ripley.

Los poderes públicos, todos, son excepcionalmente políticos, no puede ser de otra manera en Panamá, e igual cosa pasa en casi todos los países del mundo. Conversaba en un desayuno acerca de la nota de José Arcia en una mesa donde había dos abogados, y ese se volvió el tema de la mañana, con todos sus condimentos imaginables e inimaginables. Se vació nuevamente el rumor, se tejieron todo tipo de especulaciones y supuestos, y uno de los juristas encontró un foul en las reacciones de Mireya Moscoso, que francamente yo no había advertido como tal, pareciéndome más bien muy oportuna la aclaración y la detención del rumor.

El abogado señaló que la noticia de La Prensa traía una frase “inoportuna e inconveniente” de la mandataria, cuando decía según la noticia: “quiero mandarle un mensaje a los magistrados del TE; no se dejen engañar por rumores falsos o fantasmas que les lleven. Cualquiera preocupación llámenme directamente a mí y no busquen otro recurso”. A renglón seguido el puntilloso amigo agregaba que aunque Panamá entero sabe que el poder ejecutivo prevalece siempre en la práctica y domina a los otros órganos del Estado, no es conveniente que los asesores dejen a quien ostenta tal poder decirlo en público y reconocerlo, por lo menos por el pudor de permitir la teoría de la separación de tales poderes, y en este caso por el reconocimiento de la independencia en sus funciones que la Constitución Nacional otorga al Tribunal Electoral. El litigante había encontrado una frase que obviamente podía ser interpretada de varias maneras (que la presidenta deseaba reforzar la independencia del Tribunal y les invitaba a participarle de cualquier preocupación, podría ser un modo de analizarlo), y siendo en este caso simpatizante de uno de los candidatos, un ex presidente, soltó mayor estrés debido al rumor y por la supuesta calidad del que remplazaría al magistrado saliente, según el rumor.

Finalmente, sin embargo, todos en la mesa coincidíamos en que era muchísimo mejor a estas alturas del partido no menear ese árbol ya que la impresión, al menos para el público, creemos, es que hay cierta consolidación en el trío de los magistrados, y aunque tengan algunas diferencias, que es perfectamente posible y natural en un cuerpo colegiado de figuras de distinto origen, mandan al pueblo la sensación de una coherencia institucional que garantiza un sufragio de continuidad respetuosa y transparente como lo han garantizado los dos antecesores de la presidenta: Endara que entregó la banda a un PRD y Balladares que lo hizo con la actual mandataria. Siendo así, creo que el país entero gana si el Tribunal Electoral mantiene, al menos hasta pasado el proceso próximo, su actual naturaleza y composición, especialmente porque la imagen de los tres magistrados ante la población, y nos parece que así lo recogen en promedio las encuestas, es de muy buena aprobación social y política. Todos quietos es mucho mejor.