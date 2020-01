Venden ropa de estrellas

NUEVA YORK, Estados Unidos. –El que desee lucir la misma ropa que su artista favorito de cine o televisión tiene la suerte de su lado. Tras el fin de la temporada televisiva estadounidense, las prendas exhibidas por algunas de las estrellas más populares son vendidas al público en diferentes locales comerciales.

Especializadas en este tipo de singular producto, las tiendas que venden la ropa usada de actores y actrices de Hollywood cuentan con una variada gama que permite satisfacer los gustos de la mayoría de los fanáticos que desean copiar el look de su artista predilecto.

La tienda “It's a Wrap”, en la localidad de Burbank, estado de California, ofrece a su clientela ropa utilizada por los protagonistas de algunas de las telenovelas o soap operas estadounidenses más populares, como General Hospital, Days of our lives y The Bold and the Beautiful.

Por su parte, “Reel Clothes and Props”, en North Hollywood, cuenta con trajes de estrellas del cine tales como los modelados por Catherine Zeta-Jones en La Máscara del Zorro o los sensuales trajes de Pamela Anderson, de su trabajo en VIP.

Según el dueño del local, Lennard Billin, la tienda pondrá a la venta próximamente algunas prendas utilizadas por los protagonistas de la taquillera película El Hombre Araña.

“Star Wares”, localizada en Agoura Hills, logró hacerse de ciertas prendas del guardarropa de la actriz y cantante Cher, además de contar con el vestuario utilizado por Jodie Foster en The Panic Room.

La mayoría de estos locales venden directamente al público pero también aceptan ofertas mediante sus páginas en internet. Marcia Tysseling, dueña de “Star Wares”, afirmó que la camiseta lucida por Angelina Jolie en Girl, Interrupted se vendió al mejor postor por 900 dólares, mientras que la de Denzel Washington, del film The Siege, fue adquirida por 350 dólares.