Violencia vs. resistencia

ES HORA DE ACTUAR.

Nuestro querido Panamá se ve sometido a una espiral de violencia que pareciera no tener fin. Es verdad que siempre ha existido violencia en la tierra. Lo sorprendente es que ante una sociedad que supuestamente está más desarrollada en todos los niveles en comparación a los siglos pasados, el ser humano refleja en su conducta mayor irracionalidad y bestialismo. Los homicidios y acciones violentas que suceden en nuestro medio llevan el condimento de la barbarie y el ensañamiento.

A esto se suma que nuestros jóvenes están atrapados bajo el influjo de una moda musical que induce a la violencia, a los antivalores y a la anarquía. Los medios sin dejar su labor de informar no deben resaltar sobre manera los hechos violentos sólo con el afán de atraer clientes. Frente a la creciente ola de violencia hay urgencia de tomar acciones. La respuesta debe ser en todos los frentes, estatal, civil, religioso, grupos organizados, centros educativos, etc. Nuestra propuesta es sencillamente la resistencia, Resistencia que implica un frente de movilización a nivel nacional.

Que se haga sentir que somos mayorías los que estamos en contra de toda clase de violencia. Una movilización en donde propaguemos todos los recursos y medios para combatir este mal que nos afecta a todos.

La violencia quizás no sea del todo erradicada de nuestra sociedad, pero la presión social puede contribuir a frenarla. No actuar a tiempo será un lamento mañana y todos cargaremos con la culpa de nuestras omisiones. La resistencia pacífica no es una propuesta nueva, ya ha sido empleada como recurso político por Ghandi, para someter al imperio británico. Así logró la India su independencia.

Más tarde este medio sería empleado por Martín Luter King en la reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos y por Nelson Mandela en Sudáfrica. Si bien es cierto que las circunstancias sociales y políticas no son ni mucho menos parecidas, el recurso sí es eficaz. Esta sería una muy buena tarea para el futuro Defensor del Pueblo. ¿Qué mejor defensa que luchar contra la violencia en todos sus géneros? No podemos permanecer más tiempo cruzados de brazos y mantenernos como meros espectadores de esta vorágine que nos envuelve a todos. En lo que respecta a nuestra vocación de creyentes, estamos convencidos de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Aunque se perciba que el mal va en aumento y crea desconcierto en la sociedad, la luz siempre vence las tinieblas, por eso es necesaria la resistencia.

Que Panamá se levante como un solo frente para responder firme ante la violencia. Hemos de erradicarla con programas de educación popular, de exaltar y premiar valores ciudadanos.

De responder en la promoción de la cultura y el deporte desde la solidaridad y la fraternidad. Todos juntos por un Panamá menos violento, y más hermanados.