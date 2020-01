Vivir como la zarina de Hollywood: se vende legado de Hepburn

NUEVA YORK, EU. —Falta el cartel de for sale (en venta), pero en Fenwick, un pueblito de 90 personas en la costa atlántica, en el estado norteamericano de Connecticut, lo sabe todo el mundo: La casa de Katharine Hepburn está a la venta.

En Fenwick se crió la célebre actriz. Hasta allí se trasladaba como estrella de Hollywood y de Broadway para recuperar fuerzas, y allí murió en junio pasado a los 96 años rodeada de su familia.

Pocos meses después, sus descendientes ofrecen la pintoresca propiedad junto al mar y muchas otras cosas valiosas de su famosa hermana y tía.

Quien quiera vivir como la “zarina” de Hollywood en la residencia de ladrillos con 10 habitaciones, siete baños y un garaje con plaza para cuatro coches, debe pagar 12 millones de dólares. La inmobiliaria Mitchel en el pueblo vecino de Essex reveló a DPA que no faltan curiosos, pero que hasta ahora no se presentaron interesados serios.

La casa de subastas Sotheby's ofrece recuerdos de Hepburn a los fans a precios más módicos. Muebles, objetos de decoración, cuadros pintados por la ganadora de varios Oscar, sus libros e incluso prendas de vestir serán ofrecidos en junio de 2004 en varias galas en Nueva York.

Probablemente, también haya entre los recuerdos varios de los sombreros que Hepburn llevaba en sus películas y que a continuación guardaba en su dormitorio.

Entre los lotes a subastar se espera que se incluya además el cartel pintado a mano con la leyenda "Please Keep Away" (Por favor, manténgase alejado), con el que la actriz pretendía mantener apartados a los curiosos de su idilio.

Según The New York Times, los visitantes describen la casa como una muestra de los viajes de Hepburn por el mundo. Del rodaje de La reina de Africa, en el que encarnó a una misionera acompañada de Humphrey Bogart como el capitán de un vapor, trajo máscaras y colmillos de elefante del Congo.

A pesar de que la obstinada y quisquillosa Hepburn también tenía una casa de cuatro plantas en Manhattan y vivía en parte en otra residencia en Los Angeles, en Fenwick tenía sus raíces.

Sus padres, el médico Thomas Norval Hepburn y su esposa Katharine Houghton Hepburn, una defensora de los derechos de la mujer, eligieron el pueblo de la costa en 1912 como residencia de verano. La primera casa, una "monstruosa construcción victoriana de madera", fue arrasada por un huracán en 1938. A continuación, la familia diseñó la actual residencia, que en seis décadas sobrevivió a decenas de tormentas y mareas.

Desde allí, la actriz daba unos pocos pasos hasta la playa y nadaba en el mar, en todas las épocas del año.

Allí se ocupaba hasta edad muy avanzada de preparar el fuego, de arrancar la maleza y de cuidar las plantas del jardín. Además, solía hacer las camas de sus invitados, como recuerda A. Scott Berg en la biografía Kate Remembered, publicada recientemente.