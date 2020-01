INTEGRIDAD.

El poeta Miró nos recordó para siempre que "la Patria es el recuerdo, pedazos de la vida" "quizás nunca supiera que te quería tanto", (y adiciono yo) "hasta el momento cuando en forma violenta te perdí". A Winston Churchill Robles Chiari lo conocí cuando a ambos nos robaron la Patria y nos encontramos un día en el exilio con once panameños más. Allí formé con él una hermandad que sólo entienden los que han perdido la patria arrancados de raíz, lo que nos hizo profundizar más nuestro amor por ella y comprometernos en forma total por su recuperación. Winston tiene un cerebro privilegiado y una caballerosidad de antaño. Durante su última crisis de salud, al visitarlo en el hospital me recibió con "Bobby, perdona que te reciba en situación tan deplorable" acto seguido pasó a hablarme de su conversación con la nueva Procuradora General de la Nación y su opinión sobre cada una de sus palabras. Winston nunca ha dejado de ser didáctico, ¡nunca dejó el profesorado! Hablar de su integridad está de sobra. En eso es un roble verdadero: derechito, como dicen en mi tierra. Jamás sintió temor a tomar posiciones impopulares. Sólo un escritor mediocre está siempre a la altura de las mayorías. Él siempre ha sabido que somos pocos los que entendemos su itinerario, que los más nunca lo entenderán, pero eso poco importa porque él siempre ha estado del lado de la verdad y la justicia. Adoptar posiciones claras, punzantes y contundentes nunca maquilladas con brumosidad intelectual sobre la verdad y la justicia, lo purga a uno de angustias y temores, y se vive en serenidad, "ignorando la duda" como escribió Borges. Así ha sido Winston toda su vida y eso se ha reflejado en un género periodístico que inventó Winston: el editorial corto, cortísimo, claro y con opinión contundente, siempre apuntando al ideal, a lo que debe ser, como una flecha indicadora de la buena ruta para llegar a un mejor futuro. El Hoy por Hoy siempre será el monumento vivo y diario a Winston; él lo convirtió en el editorial más leído y más respetado de la historia del periodismo panameño. Una cosa es escribir bien como lo hace Winston; otra muy distinta es comunicar con pocas palabras y también en esto la pluma de Winston Robles es irrepetible. "La lucha del hombre contra el Poder es la lucha de la memoria contra el olvido", escribió Kundera. Winston Robles tiene una memoria gigantesca y profunda, puesta siempre al servicio de la lucha contra los poderosos. Otra de sus extraordinarias virtudes. Aparte de ser reconocido como uno de los más respetados y admirados directores de periódico del continente Winston arregla las computadoras, repara la rotativa y está siempre al día con lo último en tecnología, con lo cual su consejo mantiene a La Prensa en la frontera tecnológica siempre. Nietzsche dijo un día "¡Oh! ¿cuándo regresaré a mi Patria donde ya no tengo que agacharme ante los pequeños?". Winston, mi hermano de toda la vida: regresamos, nunca nos agachamos, logramos la democracia electoral, aunque sabemos todos que la democracia es un ideal que nunca se da por hecho, que no termina nunca de hacerse. Por eso, al pasar estas necesarias transiciones en la lucha y pasarle la batuta a líderes más jóvenes, sabemos que seguiremos luchando; quizás ya no con la acción angustiosa del cierre diario, pero sí con el consejo producto de la experiencia y la esperanza que algunos llaman sabiduría. Termino con un párrafo de Pulitzer que describe con exactitud el objetivo de La Prensa que ayudó a costruir Winston: "Una prensa debería luchar siempre por el progreso social, nunca tolerar la injusticia o la corrupción, luchar contra la demagogia de cualquier signo, nunca obedecer a intereses partidistas, oponerse siempre a los privilegiados y a todas las sabandijas de la sociedad, mostrar siempre compasión con los pobres y mantenerse fiel a la defensa del bienestar público". Esa es y será siempre la guía de La Prensa, el Diario Libre de Panamá, tu viva y vibrante obra maestra, mi queridísimo hermano Winston.