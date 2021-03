A diez años de la Primavera Árabe

Movimientos políticos

La “Primavera Árabe”, una década después, nos ha dejado un legado de caos e inestabilidad política, así como un limitado desempeño en la consecución de sus principales postulados, sépase: mayor democracia en la región y el reconocimiento de derechos sociales. Las manifestaciones populares que desencadenaron estos acontecimientos tuvieron su detonante en la inmolación de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino, quien fuese arbitrariamente despojado de sus mercancías por las autoridades tunecinas. Bouazizi fallecería el 4 de enero de 2011, no sin antes desatar una ola de protestas en Túnez que llevarían a la dimisión del Presidente Ben Ali y su gobierno autoritario, luego de 23 años en el poder. Estas manifestaciones se esparcirían por una buena parte del Norte de África y del Medio Oriente, con clamores populares de reformas estructurales para lidiar con el desempleo, la inflación, la pobreza, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Estas protestas llevarían, también, a la caída de varios gobiernos, a episodios de violencia, incluyendo conflictos armados y, en el mejor de los casos, a reformas puntuales y a ciertos cambios en las estructuras gubernamentales de algunos Estados. En tal sentido, la Primavera Árabe nos deja un balance no tan satisfactorio y algunas lecciones importantes.

En Diciembre de 2020, el “Council on Foregin Relations” publicó un análisis de los cambios que trajo consigo la Primavera Árabe en los Estados más afectados (Bahréin, Egipto, Libia, Siria, Túnez y Yemen). En materia de democracia, según el estudio, el ejercicio subsecuente de mayores libertades civiles y políticas ha sido limitado, con la notable excepción de Túnez. En lo relativo a los estándares de vida, los mismos se han mantenido más o menos estables, salvo en los países afectados por conflictos armados internos (Libia, Siria y Yemen) donde por razones obvias, los niveles de vida han sufrido graves afectaciones, produciéndose los consiguientes desplazamientos forzados. El desempleo juvenil continúa siendo uno de los más altos del mundo y en algunos casos va al alza. La libertad de prensa está en peor situación de la que se encontraba en el período previo a la “primavera”, mientras que el acceso al internet continúa estancado e inclusive reduciéndose. La corrupción, por su parte, persiste y en algunos países ha empeorado.

Otro tema importante es el resurgimiento del autoritarismo en la región, así como el acrecentamiento de las divisiones sectarias (sunitas y chiitas), étnicas y tribales (Libia por ejemplo tiene que lidiar con decenas de tribus). Esto ha traído consigo el recrudecimiento de los conflictos sobre bases sectarias, étnicas y tribales, así como a la inserción del extremismo violento en estos escenarios tan volátiles, lo cual explica en buena parte la inestabilidad subyacente.

En lo relativo a Panamá, al día de hoy, todavía adolecemos de una postura oficial respecto a la Primavera Árabe o en cuanto a sucesos más específicos como los acaecidos en Libia o Egipto. Si bien Panamá mantiene relaciones diplomáticas con ambos Estados a nivel de embajada, no ha existido un pronunciamiento oficial sobre las fuerzas contendientes en Libia (General Haftar o el Gobierno de Acuerdo Nacional) o respecto a la situación en Egipto (la separación de Mohamed Morsi y la subsecuente ascensión de Abdelfatah El Sisi). En base a la situación sobre el terreno, se puede asumir que Panamá reconoce tanto al Gobierno de Acuerdo Nacional como al Presidente El Sisi, pero en situaciones de esta naturaleza, la claridad es un imperativo. Tampoco podemos olvidarnos de Siria, pues más allá de la “suspensión” de relaciones diplomáticas de 2012, el hecho de que Panamá sea parte de la Coalición contra el Estado Islámico, la cual lleva a cabo operaciones en Siria, sin la autorización de su Presidente Bashar al-Assad, nos exige un posicionamiento más claro. Igualmente, nos han llegado sendos reporte de que en Yemen, mercenarios panameños al servicio de los Emiratos Árabes Unidos han participado en la comisión de atrocidades.

Por otra parte, la Primavera Árabe nos reitera importantes lecciones en cuanto a la complejidades inherentes a la instalación de sistemas de gobernanza democrática en Estados sin experiencias previas por parte de potencias extranjeras. Independientemente del método utilizado para intervenir, ya sea a través del retiro del apoyo al dictador de turno (Mubarak en Egipto), participando de forma activa en el derrocamiento del régimen (Gadafi en Libia) o prestando asistencia a los disidentes de un régimen adversario (al-Assad en Siria), los resultados obtenidos nos demuestran que toda estrategia que contemple la democratización de un Estado, si no viene acompañada de un alto compromiso económico y humano y de la voluntad de cargar con los costos políticos sobrevinientes, estará condenada al fracaso. Pretender que otro Estado asimile, en pocos años, un sistema que en otras latitudes ha demorado décadas, e inclusive siglos, en ser implementado, a través de múltiples acontecimientos traumáticos y de grandes conquistas sociales, no solo es un ejercicio fútil, si no un acto de arrogancia e ignorancia. Ésta es, quizás, la lección más importante que nos deja la Primavera Árabe.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional