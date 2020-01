Se abre más la brecha

Estoy seguro de que el Gobierno no admitirá que se ha visto obligado a hacer otra "equiparación", y posiblemente presentará lo actuado como un incentivo que se le da a la MIT para que invierta en el área y generar así más empleo. ¡No comamos del cuento!

Debido a la automatización de los procesos industriales, las grandes industrias no son las que más plazas de trabajo generan; muy por el contrario, es la pequeña empresa el pilar de la generación de empleos panameños y a ella no se le dan los mismos incentivos. La razón es muy sencilla, los de las pequeña empresa no se pasean por ciertos pasillos.

Lo anterior se demuestra en otra publicación del mismo diario (el mismo día), en la que se indica que hasta el mes de noviembre en nuestro país se han creado 13 mil 140 nuevas empresas, con un capital de solo 97.2 millones, las cuales generaron 58 mil 512 empleos. Esto representa un promedio de 7 mil 397.26 balboas y cuatro y medio empleos por empresa. Se deduce entonces que si el Gobierno vendiese esos globos de terreno y luego regalase los 22.3 millones a pequeños empresarios, se crearían 3 mil 15 nuevas empresas y 13 mil 424 empleos. Si la MIT logra obtener esas tierras, espero que al menos generen 22 empleos permanentes. ¡Qué ironía!

Se nos ha querido vender la idea de que con exoneraciones o concesiones se incentiva a la muy necesaria inversión extranjera, cuando sabemos que ese dinero invertido, una vez multiplicado, se va del país. Estamos llegando al punto en que prácticamente se les está garantizando ganancias a los grandes inversionistas, mientras que nuestros pequeños empresarios se enfrentan solos a la incertidumbre de una posible quiebra. Debemos ponerle un alto a aquellos que nos quieren chantajear, diciéndonos que con su dinero nos solucionarán el problema de desempleo. El que no quiere invertir en Panamá en igualdad de condiciones, que se vaya a otro lado; porque es inaceptable que para poder comer tenemos primero que bajarnos los pantalones.

Para aquellos que desean saber cómo los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres, aquí está la respuesta.

El autor es profesor en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá