Abrimos o morimos

Reconstrucción

Con este título, los restaurantes del Valle de México decidieron abrir, a pesar de estar en período de semáforo rojo, lo que supone tengan que estar cerrados.

No propongo que aquí nos vayamos en contra de las indicaciones del gobierno, pero sí que exijamos racionalidad y consulta con los operadores de restaurantes, hoteles del interior y demás empresas afectadas, para evitar contradicciones ridículas producto de decisiones que siguen pretendiendo que lo que tenemos es una crisis de salud, ignorando que es una sola crisis: es salud, social y económica. ¡Hay que cambiar de rumbo con racionalidad y observando lo hecho en países que están mucho mejor que nosotros, sin los cierres totales que no hacen sino provocar concentraciones peligrosas (ejemplo: playas de Colón)! Y, por favor, no sigan con decisiones contrarias a la ciencia. Lo del cierre de playas y espacios abiertos públicos es una obsesión contraria a todas las recomendaciones médicas.

Panamá no es Río de Janeiro. Las nuestras sos extensas costas mayoritariamente solitarias, si están todas abiertas.

Dice René Quevedo que no es que tenemos que “reactivar la economía”, sino que hay que “reconstruir la economía”.

Hay casi 300,000 puestos de trabajo perdidos y 75% de los hogares ha sufrido disminuciones importantes en sus ingresos. El producto interno bruto (PIB) ha caído 38.6%.

Hay 53% – 56% menos pasajeros en el metro y metrobus... y para qué seguir. Osvaldo Lau C. escribió un magnífico artículo en La Estrella, titulado “Volver a empezar”, en que sugiere una serie de incentivos procurando que se pueda hacer un “jump” optimista al motor de la economía.

En conclusión: hay que reconstruir y volver a empezar casi de cero y, en muchos casos, desde menos cero, por la carga impagable de endeudamiento que tendrán todas las empresas que puedan volver a empezar, porque muchas, especialmente las micro y pequeñas (las mayores empleadoras del país), ya han desaparecido.

El gobierno va a tener que convencerse que la reconstrucción se inicia con el consumo, lo cual necesariamente implica que las deudas adquiridas por el gobierno deben usarse prioriariamente para pagar –a través de las empresas– un gran porcentaje de los sueldos de trabajadores suspendidos o despedidos, hasta que por este “jump start”, el motor de la economía (el consumo) vuelva a arrancar.

Aún más importante es recontruir la confianza y credibilidad del gobernante. Y ésto se consigue sacando del gobierno a los intocables que están allí, enterrando al gobierno.

Además de tomar el presidente el control y públicamente encargarse del manejo de las decisiones de la crisis, lo más importante sería que las comunicara él mismo a la ciudadanía.

Las decisiones deben ser razonadas y racionales, dadas por el presidente (a quien se elegió en las urnas) para acompañar directamente el “volver desde cero”, poniendo él mismo el “jump” al motor.

Presidente: ¡urge!

El autor es fundador del diario La Prensa