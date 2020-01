La absorción debilitará la democracia

HISTORIA Y LUCHA DEL MOLIRENA

El domingo 27 de marzo pasado se concretó la fusión política entre Unión Patriótica y Cambio Democrático. Ahora la presión se vuelca hacia el Molirena, cuyo presidente, Sergio González Ruiz, por razones aún no esclarecidas, viene promoviendo una fusión similar –lo que más bien sería una absorción–, a la cual fundadores del partido, nos oponemos de forma radical.

Para aclarar, una fusión es cuando dos partidos se unen para crear un nuevo partido político, con nuevos estatutos, estructuras y se escogen sus nuevos símbolos; en cambio, con una adhesión o absorción, como lo que realmente propone González Ruiz, el Molirena se adhiere al Cambio Democrático y se extingue; con ello desaparece la estructura del Molirena, su bandera roja y amarillo y sus convencionales dejan de serlo.

No podemos echar por tierra nuestra historia ni luchas políticas ni la sangre derramada para reinstituir la democracia en Panamá: primero, luego del golpe militar de 1968 y, posteriormente, para sostener y pulir la democracia representativa, como partido de gobierno de turno o de oposición.

Los principios políticos son fundamentales para sustentar una moral política. Quizás sea una actitud quijotesca, pero es una verdad. Recordar la historia de los pueblos, de una familia o de un partido político, es parte fundamental de la esencia misma de una nación, de una familia o de un partido.

Luego del golpe militar de 1968, los militares, siguiendo la tradición latinoamericana y su constitución política castrense, cerraron los medios de difusión que no controlaban, extinguieron los partidos políticos, suspendieron el derecho de reunión y, en particular, suprimieron la libertad de expresión. Entramos en un período de oscurantismo político, en el que prevaleció el atropello, los destierros, los asesinatos y los carcelazos.

Silenciados los partidos, los únicos movimientos públicos que se enfrentaban al Gobierno eran los gremios empresariales, por su dinamismo y sus relaciones continentales. Actuaron con mucha valentía para frenar los abusos de los coroneles y generales de turno y ello se convirtió en una oportunidad que aprovecharon algunos políticos para iniciar su nueva participación contra el régimen dictatorial imperante en la nación panameña. Esa fue la semilla del gran movimiento de la Cruzada Civilista que unificó a todo un pueblo en contra de la dictadura.

A finales de la década de 1970, en un primer movimiento para fusionar las fuerzas del Partido Republicano jefaturado en aquel momento por José Dominador Bazán y el grupo de liberales bajo el liderazgo de mi padre, Guillermo Quijano Robles, nacen los colores del Molirena: el rojo liberal y el amarillo republicano. El intento no se convirtió en realidad, pero la semilla había sido sembrada en buena tierra.

Hacia 1980 y con el respaldo de Temístocles Díaz Q., líder del extinto Liberación Nacional, se inicia un nuevo movimiento para la fusión de diversos sectores con tendencia liberal, pero, esta vez, conformado por los líderes del Partido Nacionalista, Gilberto Arias, Abraham Pretto, los Jácome, Rubén Merel y Alonso, Jaime y Guillermo Fernández; los líderes de Liberación Nacional, los Díaz, los Rosas; los líderes del Partido Republicano, los Arrocha, los Ramírez y los Carles, e independientes como Otilia Tejeira, los Galindo, los Ford, los González Ruiz, Sara P. de Paredes, Ángela M. de Pinzón, Yodalys Arosemena King, Mario Forero, Marielena Jurado, Rubén Elías Rodríguez, Gilberto Sucre, Jorge Velarde, entre otros, y, por supuesto, los líderes liberales como los Guardia, los Morales, los López, los Arias, los Linares y los Quijano.

En momentos muy difíciles en que vivía la nación panameña y luego de innumerables vicisitudes y obstáculos que nos puso el régimen de turno para evitar la inscripción, nace el partido Molirena en 1982, conformado por hombres y mujeres con una ideología común, fundamentada en principios democráticos y liberales, con el objetivo de hacerle frente políticamente a los militares de turno y a todos aquellos grupos y partidos que coadyuvaban con los militares.

Como partido político hemos participado en todas las elecciones desde el año 1982 y con una estructura a nivel nacional, hemos aportado, tanto a la papeleta presidencial como a la de diputados y de representantes, de tres a cuatro veces más votos que el número de inscritos y hemos defendido los colores de nuestra bandera con el esfuerzo, trabajo, carcelazos y sangre de nuestros copartidarios.

Dicho esto, debe quedar claro que no está en discusión la alianza con el gobierno actual y entre las razones, que como fundador del Molirena me opongo a la absorción: porque los partidos políticos son una institución republicana y fortalecen la democracia, mientras que las absorciones, por el contrario, debilitan el sistema democrático; porque no podemos echar al traste nuestra historia de luchas por conseguir la democracia representativa en Panamá; y porque queremos mantener nuestra vigencia política como partido político fundado en 1982.

Reto al presidente del Molirena, a que si realmente tiene las dos terceras partes de los convencionales necesarios para aprobar la absorción, que llame, a la brevedad posible a la convención del partido para que en una votación secreta y transparente los convencionales puedan votar a conciencia y sin presiones políticas de ninguna índole.

En la historia están escritos los nombres de estos hidalgos panameños que fundaron este partido. No se lleve Ud., Sr. González Ruiz, el título del presidente que decapitó al Molirena. La mejor herencia política que podemos dejar a nuestros copartidarios, a los panameños y a los simpatizantes es que nunca el Molirena transó sus principios políticos: el respeto a las libertades públicas, a la división de los poderes públicos y a la democracia representativa.

Esta es nuestra historia, estos son nuestros principios políticos y por eso nos oponemos a la absorción.