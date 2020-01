Las actas no mienten, ¿verdad legislador Blandón?

1. Si la administración Moscoso tan solo puede mencionar como logro en la lucha contra la corrupción, la aprobación de la Ley 59 de 1999 y la Ley de Transparencia (limitada hasta el extremo por un decreto del propio Organo Ejecutivo), entonces es poco lo que puede ofrecer a cambio.

2. La eficacia de la Ley 59 resulta dudosa. Si tan solo se puede medir tal eficacia por razón de que el ex presidente Pérez Balladares ha argumentado en su defensa que ella no le es aplicable, entonces creo que la norma ha demostrado su más completa ineficacia y absoluta falta de aplicación durante la gestión de "la dama de Pedasí".

3. No conozco a "qué pronunciamientos recientes de la Corte" se refiere Blandón en su artículo de marras, pues la cita es ambigua y por tanto de imposible verificación. Como jurista tengo pleno conocimiento de dos fallos de la Sala Segunda (Penal) de la Corte Suprema de Justicia, ambas del 14 de septiembre de 2001 bajo la ponencia del magistrado Gabriel Fernández, y de las cuales no se desprende lo que al respecto afirma Blandón (Registro judicial septiembre 2001, Págs. 228 y 238).

4. Lo cierto es que la Ley 59 no se ha aplicado a ningún funcionario del gobierno actual en los cuatro años y un mes de vigencia de la normativa cuya paternidad reclama el señor Blandón. Cómo se justifica el afán de aplicarle a Pérez B. en una conducta cuasi enfermiza, colérica, patológica y desajustada psicológicamente, esta ley, si la misma solo resulta aplicable a quienes hoy regentan la cosa pública, sin que ella admita la retroactividad, tal y como demostramos adelante.

5. Y es que una revisión de las actas de discusión y aprobación de la Ley 59 de diciembre de 1999 nos llevará a encontrar las claras y significativas palabras de su progenitor (Blandón). Citemos "Y hemos establecido también un parágrafo para establecer (sic) claramente, y sin lugar a duda alguna, que esta ley, una vez promulgada será aplicable a los funcionarios públicos [sic] que estén en ejercicio de sus cargos al momento de esta ser promulgada. Es decir, esta ley no es retroactiva. Y queremos hacerlo así porque queremos que quede claro que no es nuestro afán, al presentar este proyecto de ley, ir en algún tipo de aventura de persecución, como se le llama, sino que lo que queremos es legislar hacia delante, legislar pensando en el futuro y en el presente, legislar para mejorar lo que tenemos hoy en día y no para enfrascarnos en qué fue lo que pasó en el pasado. Si en el pasado se cometieron actos de corrupción, no es esta reforma la que va a impedir su investigación, porque hay los canales legales existentes y vigentes al día para que las investigaciones se hagan".

Es por ello que me causa extrañeza oírlo, cuatro años después, en el sentido de que la Ley 59 es aplicable retroactivamente. Quizás nunca pensó que hoy las actas hablarían por usted.