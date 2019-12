¡Sin agua! ¿Qué hacemos?: Victor J. Fábrega V.

MEDIO AMBIENTE

Desde el comienzo de los tiempos ha habido y continuará habiendo cambios climáticos, estacionales, normales y extraordinarios. Períodos de aguaceros torrenciales y de sequías extremas; períodos fríos y períodos calientes. Todo esto causado principalmente por ciclos de mayor o menor actividad solar y su posición respecto a la Tierra. Esta situación está empeorando por la actividad humana, el crecimiento de la población con el consecuente aumento en la contaminación, la deforestación, quemas, etcétera. A esto tenemos que añadirle el necesario aumento de áreas pavimentadas y techos, que sumados a la deforestación, ayudan a llevar el agua lluvia más rápido a las quebradas y ríos causando terribles inundaciones y evitando que el terreno absorba parte de esta lluvia para abastecer las corrientes subterráneas que nutren los manantiales, pozos, quebradas y ríos todo el año.

Panamá es uno de los países que más agua lluvia por kilómetro cuadrado recibe en el mundo. Así mismo, es uno de los países que más agua potable per cápita consume a pesar de que no somos un país industrializado. En realidad, no es que la consumimos, sino que gran parte la desperdiciamos por los siguientes motivos:

a. La población crece más rápido que los acueductos y en muchas áreas las tuberías ya no se dan abasto, por lo que se aumenta la presión, al punto en que ya las viejas tuberías no aguantan y además por accidentes se rompen, tomando a veces bastante tiempo en repararlas, mientras el agua se sigue derramando.

b. Existen muchísimas residencias y barriadas enteras que no tienen medidores, o tienen conexiones brujas y, por consiguiente, no pagan, o pagan una suma nominal, no importa cuánto consumen. No todos tienen la responsabilidad de componer una pluma que chorrea por aquello de que “lo que nada nos cuesta… hagámoslo fiesta”. Si en mi casa una pluma chorrea, corro a llamar un plomero y repararla porque de lo contrario mi cuenta de agua se duplica el mes siguiente.

¿ Qué debemos hacer?

1. Construir todas las represas y embalses que podamos, pues nos protegen de las crecidas sin control de las quebradas y ríos durante la estación lluviosa, y nos guardan agua para nuestro consumo y regadíos durante la estación seca. Además, nos benefician con hidroeléctricas, turismo, etcétera. El mejor ejemplo lo tenemos en los lagos Alajuela, Gatún, Ascanio Villalaz (Bayano), Edwin Fábrega (Fortuna), Changuinola y otras menores que nos brindan más del 50% de nuestra energía eléctrica, agua para nuestro consumo, para la operación del Canal, y nos protegen de las devastadoras inundaciones que año tras año arrasaban nuestra campiña. Los lagos artificiales son como los bancos que nos guardan nuestra platita extra para emergencias, para los períodos de vacas flacas y, además, nos pagan intereses.

2. Ejecutar un plan intensivo de colocación de medidores en todas las viviendas, su lectura y cobro por el consumo de agua, para evitar su desperdicio y ayudar a financiar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), así como medidores por sectores para localizar desperdicios no contabilizados que podrían deberse a fugas no identificadas. El Idaan solo factura alrededor de la mitad del agua que produce.

3. Incrementar el presupuesto, equipo y personal especializado del Idaan, para dar respuesta a las roturas de tuberías evidentes y subterráneas, con medición de tiempo de respuestas, así como lectura de medidores y cobro.

4. Mantener limpios los cauces de las quebradas y ríos para evitar las inundaciones.

5. Campañas publicitarias intensas para crear conciencia del problema, y consejos de cómo economizar su dinero ahorrando agua.

6. Completar los estudios de las cuencas existentes en el país. Seleccionar los sitios de futuros embalses para potabilizadoras e hidroeléctricas. Reservar esas áreas para evitar que se pueblen, no sea que dificulten su construcción. Las personas que hay que desplazar deben ser compensadas adecuadamente. El bien nacional prevalece sobre el individual.

7. En la vertiente atlántica de Panamá es donde más llueve. Debemos represar pronto los ríos cercanos al lado oeste del Canal de Panamá y desviar gran parte de esa agua hacia el lago Gatún.

8. Me parece muy buena la idea de construir una potabilizadora en el lago Bayano, para ayudar a suplir las necesidades de la ciudad de Panamá y las poblaciones hacia el este. Los lagos Gatún y Alajuela solos ya no soportan mucho más el aumento en la demanda.

9. Instalar más potabilizadoras, pozos y acueductos a lo largo y ancho del país.

No faltan los románticos e ilusos que dicen: “Dejemos que los ríos corran a su libre albedrío hasta perderse en el mar”.

¿ Y qué hacemos con las crecidas que arrasan con las viviendas y los sembradíos? ¿Y qué hacemos cuando tenemos sed y hambre y vemos el ganado morirse durante las sequías ? Ellos son los mismos que exigirán al gobierno de turno respuestas para todos los afectados y criticarán su falta de previsión.

Los panameños tenemos la inteligencia y voluntad para poder hacer todo lo arriba sugerido y más. ¡Hagámoslo pronto!