El agujero negro de la educación

TRANSFORMACIÓN

Políticos y administradores del sistema educativo no entienden que una educación idónea es la columna vertebral del desarrollo. Japón patentizó esta realidad: tras su derrota en la II Guerra Mundial, al querer apoderarse de las riquezas naturales de China entendió que la verdadera riqueza estaba en sus propios recursos humanos, y apostó por la educación, convirtiéndose así en una súper potencia industrial y tecnológica.

Es necesario entender que la transformación japonesa no se hizo derrochando los dineros, como sucede aquí donde todo se deja al Estado, situación que aprovechan los políticos para depredar nuestros recursos. Ese logro fue un esfuerzo conjunto del Estado–familia, ambos apostaron por una educación óptima. La familia japonesa se endeuda por la educación, no por cosas banales, como la panameña. También influyó la estructura jerárquica de la familia japonesa, en la que predomina el respeto por los mayores y su experiencia, mientras que en Panamá, la estructura familiar agoniza hace tiempo; muchos padres ignoran si sus hijos asisten al colegio y no les interesa la calidad de la educación que reciben, solo les interesa un diploma regalado para colgar en las paredes.

La corrupción influye en la calidad del cuerpo docente pues, por politiquerías o coimas, el Meduca es capaz de nombrar como educador a un asno (virus letal) que el denigrado cuerpo docente acepta como algo normal, sin importar que por él la sociedad diga: esos educadores son asnos. Esta mezcla de educadores idóneos y falsos, es derrochar dinero y talentos, pues los vacíos que deja un mal educador neutralizan el trabajo del idóneo.

Es más rentable pagarle mil dólares al docente idóneo, que 500 dólares al farsante. De nada vale invertir 23 millones en un colegio, ni millones en computadoras, laboratorios y becas universales, si el cuerpo docente no es absolutamente idóneo, si la familia sigue indiferente con la conducta y rendimiento académico del hijo. Todo este derroche de dinero y talentos sin sentido, convierte al sistema educativo en un auténtico “agujero negro” (estrella densa que no produce luz porque su gravedad es tal, que ni la luz puede escapar, y absorbe [asesina] a otras estrellas cercanas). Así mismo, nuestro sistema no produce luz (conocimientos) que justifiquen el alto costo de la educación; tampoco se justifica el derroche del talento de estudiantes y educadores consagrados.

Si el rendimiento de tu hijo es satisfactorio, es producto de tu esfuerzo, el de tu hijo y de la suerte de haber tenido un equipo de educadores idóneos; no es un logro del Meduca, pues el éxito del estudiante es al azar, dependiendo del tipo de educadores (asno o pura sangre) que tiren del carruaje asignado. ¿Qué será de aquellos que no tuvieron buenos padres, como usted, ni educadores consagrados como yo? Ellos, generalmente son la materia oscura donde reina el caos y la violencia, donde se forman agujeros negros que nos cuestan millones en cárceles y manutención de reos, sin contar con el dolor por los panameños asesinados. Otros son políticos depredadores, pero la mayoría son la parte social que cree obligatorio que nosotros, como Estado y sociedad, sufraguemos su mediocridad, simplemente porque no estudiaron cuando tuvieron la oportunidad.

Solo debemos ser solidarios con aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar o aprender un oficio digno, aquellos vedados por la naturaleza o accidentes de capacidades físicas o intelectuales para competir con los demás.