Al regreso…

Testimonio

Parece mentira que “la especie superior”, capaz de crear tecnología, comunicaciones, transportes, armas de destrucción masiva, y todo lo que nos hace sentir orgullosos como humanos, hemos sido detenidos por una pequeña partícula que ni siquiera puede vivir sola. Estamos siendo testigos de como un simple virus ha sido capaz de dejar los aviones en tierra, desplomar la economía y, lo peor de todo, tenernos en una gran incertidumbre, sin poder predecir qué pasará.

Y somos tan “racionales” que no somos capaces de cumplir órdenes tan sencillas como quedarnos metidos en la casa y evitar que el coronavirus siga circulando entre nosotros, infectando a diestra y siniestra sin control. Y lo peor, infecta a alguien que sigue infectando a otros, hasta por dos semanas, antes de sentirse mal. Y, si entre los que infecta hay 100 personas mayores de 80 años, tengamos claros que 15 de ellos morirán. Como comentaba hace unos días, es como un “prequel” de Mad Max. Una distopía que, si la vemos en el cine, pensamos que al director se le fue la mano en fantasía.

Esto también tendrá repercusiones muy profundas en la economía y en la forma de vida como la hemos entendido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Tal vez por ser médico, pero la monserga de predicciones cataclísmicas sobre lo que ocurrirá si la economía se va a la porra, las siento ofensivas. Políticos diciendo que “la prioridad” es arrancar la economía de vuelta, reduciendo el distanciamiento social, solo demuestra lo poco que les importa la gente comparado con el dinero y el maldito costo político. Porque cada vez que la economía pasó por algún desastre, siempre encontró como recuperarse. Cada vez que una persona murió, no se recuperó nunca más. Y no solo se pierde a la persona, sino todo lo que esa persona contribuiría al desarrollo de su entorno y de la economía. Por favor, seamos más humanistas, y menos utilitarios.

Cambiando el tema, hace ya diez días que mi esposa Helen y yo regresamos de “nuestra aventura” en el Grand Princess. Una situación que no la deseo a nadie, que nos generó mucha incertidumbre, pero que sin duda nos aportó muchísimas enseñanzas como personas, como familia y como panameños.

Por eso, siendo este mi primer artículo desde que regresamos, no podemos dejar pasar más tiempo sin agradecer. Para no ser injustos con nadie, evitaremos usar nombres, tomaré la libertad de poner algunas iniciales, que, quienes deben entenderlas, las entenderán. No es necesario más detalle. Una de las cosas que aprendimos de todo esto es lo cierto que son las palabras de Oscar Wilde: “Nunca des explicaciones: tus enemigos, no las creerán. Tus amigos, no las necesitan...”

Gracias a la familia. Lo más grande que hay. Un soporte constante, compartiendo la incertidumbre como nosotros. Gracias a la tecnología, conversábamos y nos escribíamos varias veces al día, haciendo más llevadera la situación.

Gracias a los amigos: la familia que uno escoge. Desde que supieron que estábamos encerrados en el barco, la cantidad de mensajes que recibimos fue abrumador. Pero cada mensaje, llamada, foto, meme o chiste, nos hizo mucho bien, pues nos ayudó a sentirnos apreciados y que nuestras dificultades eran de alguna manera compartidas. A esa nueva especie cuyos mensajes comenzaban con “usted no me conoce pero yo lo sigo en las redes sociales”, gracias. Agradecemos todos los buenos deseos, oraciones, misas y rosarios. El aprecio es lo que importa.

Gracias especiales a NP, IR, ODO, EM y JJF. Todos los días nos llamaron simplemente para conversar, reírnos un rato y, literalmente, mantenernos entretenidos. Deben saber que fueron tremendamente especiales en esos días.

Gracias a todos y cada uno de los funcionarios del gobierno nacional y de algunas empresas que tuvieron que ver de alguna manera con que se pudiera concretar nuestro regreso. Destaco a MV, quien desde que llegó, terminó de agilizar todo.

A Gilda García López, cónsul general de Panamá en California. Gracias eternas por ser nuestra “hada madrina” en todo esto. Su compromiso por resolver la situación, la sentimos casi como un tema de compromiso personal. Sin duda, es de los funcionarios que debe hacernos sentir orgullosos.

A quienes usaron esta situación para destilar bilis, odios, rencores y todo tipo de sentimientos desagradables. Pueden acomodaros todos bien apiladitos en sus criptas de Lieberkühn. Espero los disfruten.

Ahora, a completar nuestra cuarentena para seguir viendo como Panamá navega en este problema global. Todos podemos ayudar, pero por ahora, lo verdaderamente importante es cumplir con: #QuedarnosEnCasa.

El autor es cardiólogo