Mi amigo Antonio, el padre Zufía

Tengo la bendición, inmerecida sin lugar a dudas, de tener como mi amigo más entrañable a un sacerdote que no solo es mi confesor sino mi soporte moral en todo momento, especialmente en aquellos más difíciles.

El es Antonio, pero para los feligreses de la iglesia San Judas Tadeo es el padre Zufía. Un sacerdote que desde muy joven fue tocado por la mano de Dios y que desde entonces, por vocación y convicción, abrazó el sacerdocio como vehículo para hacer el bien.

Nacido en Larraga, Navarra, España, una comunidad de unos mil 500 habitantes, fue ordenado sacerdote en 1965 a la edad de 24 años. De un hogar con excelente vocación religiosa, es el único varón de cuatro vástagos entre los que incluso una de sus hermanas es religiosa.

Inmediato a su ordenamiento sacerdotal fue enviado a Panamá, en donde se le asignó servir en una reserva indígena de Bocas del Toro. Allí estuvo poco más de cuatro años hasta su traslado a la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

Más tarde llegó a la capital en donde combinó el ejercicio del sacerdocio con los estudios universitarios, graduándose en la Universidad de Panamá como licenciado en psicopedagogía y profesor de segunda enseñanza. Desde hace 11 años alterna su labor de párroco de San Judas Tadeo en el Jardín Olímpico con la de rector del colegio San Judas Tadeo.

Durante muchas faenas, he podido comprobar que Antonio es tremendamente popular. Cuando en unión hacemos vida social o cuando participamos en algunas actividades que reúnen a mucha gente, es fantástico observar cómo de todos los estratos lo abordan, siendo notorio ese vínculo que lo convierte en un ser tremendamente accesible.

A Antonio lo conocí hace nueve años. Comencé a asistir a la primera misa que en su parroquia oficia los domingos y desde el primer instante me sentí impactado. Su homilía es mucho más que el desarrollo del Evangelio. Es la oportunidad que Dios le brinda para que nos envuelva con su elocuencia y nos haga sentir la profundidad del mensaje auténtico. De aquel que nos lleva a reflexionar sobre la mejor forma de ser consecuentes con el ejemplo que a cada instante de nuestra existencia Dios nos regala.

Hoy me congratulo de su amistad como uno de mis dones más preciados. Es un miembro más de mi familia a la que él aprecia. Nosotros lo queremos con intensidad, y es que no puede ser de otra forma.

Con Antonio aprendí que nuestro Dios es un Dios de amor y no de temor. Con él se puede hablar tanto de política como de cualquier otro tema del diario acontecer. No hay asunto por profundo que sea que no se pueda tratar con él. Pero más allá de mi amistad con el padre Zufía, hay un asunto del que les deseo comentar. La iglesia, ubicada en el Jardín Olímpico, que fue forjada hace muchos años por el padre Benjamín Gallegos, se quedó chica y con el paso del tiempo se ha deteriorado.

Bajo tal panorama, Zufía fue alentando a su feligresía sobre la necesidad de construir una nueva, más amplia. A mediados de este año los constructores echaron abajo el viejo templo y ahora alentadoramente se observan los cimientos de lo que será nuestra nueva iglesia.

Ese es un trabajo que demanda de una fuerte inversión. Sin embargo, esto no nos intimida y por el contrario, mucha gente orgullosa de su parroquia y dispuesta a respaldar al padre Antonio Zufía se esfuerza en realizar muchas actividades para recaudar fondos. Se están tocando todas las puertas para pedir ayuda.

Actualmente se venden los boletos de una rifa que debe proveer parte del dinero que se requiere. La tarea no es fácil. Creo que nunca nadie dijo que lo sería.

Su dinamismo, su carácter decidido y el gran amor hacia su fe, características que lo identifican plenamente, son admirables. Ni pide ni da cuartel en su afán de alcanzar su objetivo. No hay frustraciones, solo esperanzas. Y es que él sabe que cuenta con un compañero como pocos. A su lado y cual fiel aliado está San Judas Tadeo, el santo de los casos "difíciles y desesperados".