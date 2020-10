Relaciones

Desde las ventanas que reseñamos la semana pasada, asoman también los amigos. La pandemia, que no ha hecho más que poner de manifiesto quienes somos de verdad y lo frágil de todo, nos ha procurado un espacio en el que poder calibrar nuestra lista de amigos y hacer balance de quienes son los de verdad y quiénes son los virtuales, aunque vivan a dos metros de distancia.

La solidaridad se disparó al principio del confinamiento. Eran días de héroes y de valientes, de luchadores contra el virus: días en los que éramos un equipo y nos decían que después de ésta seríamos mejores. Pero todo cambió a las semanas. El juegavivo y la desesperación dieron paso a actitudes incívicas, egoístas y hasta xenófobas. Dejamos de reconocernos y nos ensimismamos. Y allí, en ese instante de locura, aparecen los amigos.

Hay amigos que llegan hasta tu casa sólo para saber de ti. Que te llaman para compartir su tiempo, su comida y hasta su casa. Los amigos están pendientes de uno desde cualquier parte del planeta y se montarían en el primer avión para llorar a nuestro lado o celebrar. Esos son los que la pandemia no ha podido doblegar, son esos los que no mata ni el peor de los virus.

¿Qué tipo de amigo somos? Espero que no seamos virtuales y pasemos a la acción, que dobleguemos el egoísmo o el miedo y estemos cerca de aquellos que nos importan. Porque esta situación tan extraña y compleja tenemos que vivirla con alguien cerca. Tenemos que rehumanizar esta pandemia para no perder la cercanía de los afectos, para no olvidar como se quiere a otra persona.

Saluden desde la ventana a sus amigos y espero que su lista, aunque no sea larga, sea de calidad. Tomen la puerta y, mascarilla en ristre, acérquense a los que tienen cerca. Un poco de afecto siempre es una buena medicina y un alivio en medio de tanta locura.

El autor es escritor