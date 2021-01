Año nuevo: ¿Nueva normalidad?

Vivir en la ciudad

Fue, sin duda, una de las palabras más repetidas del 2020: nueva normalidad. El año pasado descubrimos, entre otras muchas cuestiones, que la aparente normalidad en la que vivíamos había sido reemplazada por una nueva. Una a la que todavía nos acercamos con cautela.

Sin embargo, es difícil rastrear el origen de este concepto. Probablemente nunca hallemos su raíz. No obstante, es preciso subrayar una advertencia: la nueva normalidad se construye sobre la vieja. Pero, ¿Cómo era la vieja normalidad? Y, sobre todo, ¿En qué aspectos afecta a la nueva normalidad? Para abordar esta correlación debemos identificar cómo aterrizó este concepto: llegó acompañado del distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.

Ahora bien, si entendemos que se debe guardar una distancia de dos metros como medida de prevención para evitar la irradiación del covid-19, ¿No sería más oportuno hablar de distanciamiento físico? Este cambio conceptual no es aleatorio, pues al no hablar de distanciamiento social estamos afirmando que para garantizar la salud mental debemos articular mecanismos que permitan que nadie se sienta solo/a.

Las medidas de restricción por género y las cuarentenas, si bien pueden ser respuestas entendibles, no toman en consideración que el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Se puede ser ciudadanos sin encontrarse con quién piensa diferente y poder debatir? ¿Cómo condiciona el espacio público al ejercicio de la ciudadanía? En este sentido, es indispensable que se adopten medidas más flexibles que compatibilicen la supervivencia con la calidad de vida. Hemos sido testigos de cientos de imágenes donde se apreciaba como el Causeway de Amador estaba repleto de personas y se hacían acusaciones a título individual a las personas por las aglomeraciones que se produjeron. Ahora bien, ¿Podrían decirme cuántos parques y otros espacios públicos tiene la ciudad que permitan que las personas los disfruten de manera que no se focalicen en el Parque Omar Torrijos y en el Causeway de Amador? Además, ¿Podrían decirme cuántos de ellos están bien comunicados y permiten un fácil y rápido acceso para los peatones teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad por sexo…? Necesitamos sobrevivir a la pandemia. Aunque no lo crean, esta misión será más sencilla si se nos facilita vivir la ciudad.

El autor es trabajador social