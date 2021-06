Antes y después del hombre

Planeta Tierra

Desde hace miles de millones de años existe el planeta Tierra. Igualmente hace millones de años surgieron las primeras formas elementales de vida. Debido a una extraordinaria y sorprendente evolución, se desarrolló una variada y muy sofisticada flora y fauna. Con el transcurrir de los años surgieron gigantescos y peligrosos animales que habitaron la Tierra antes del nacimiento del hombre.

Las primeras formas de vida humana se desarrollaron en el Sur de África. Estos primates emprendieron un largo recorrido hacia Europa, donde estaban los primates neandertales y denisovanos. El recorrido del homo sapiens se orientó también hacia el Medio Oriente y Asia, llegando a Australia y Oceanía. Aprovechando los bajos niveles del agua en los océanos, lograron cruzar desde Asia hasta Alaska, y luego a Norteamérica, Centro y Suramérica. Existe la posibilidad de que también se produjeron migraciones desde Oceanía hasta la costa del Pacifico Sur de América.

No fue necesaria la presencia de los primates y luego lo del homo sapiens para que en la tierra hubiera vida y actividad. Durante millones de años los animales prehistóricos habitaron la Tierra sin la presencia del ser humano.

El periodo de tiempo en el que el ser humano ha existido en la tierra es relativamente corto comparado con el periodo de tiempo de existencia de la vida en nuestro planeta.

Durante decenas de siglos, el ser humano ha logrado un desarrollo técnico y científico espectacular. Hemos dejado bien claro que somos una especie superior, capaz de realizaciones intelectuales muy avanzadas. Sin embargo, a raíz de este desarrollo ha surgido la posibilidad de que la vida del hombre en la Tierra se haga más difícil e, incluso, imposible. Las mayores potencias del mundo adelantan exploraciones en el planeta Marte, con la perspectiva de que el ser humano pueda habitar ese planeta.

Lo que podría suceder en la Tierra dentro de algunas decenas de años o siglos es que al ser humano le sea imposible continuar viviendo en nuestro planeta. Si esto sucede, la pregunta sería: ¿Desaparecería nuestro planeta? A todas luces, la respuesta sería negativa, ya que todo parece indicar que la vida animal y vegetal en la Tierra podría continuar, aunque el hombre no esté presente. Claro está que las afectaciones que sufra la especie humana también la sufrirían la flora y la fauna, pero no hay razón para pensar que desaparecerían.

No escribo estas líneas para preocupar a nadie ni por razones religiosas. Creo en Dios y en la religión católica romana. Pero lo que podría suceder en nuestro planeta es algo real, que se nos avecina, no importa que no nos guste o que estemos en desacuerdo.

Lo más triste es que el propio hombre ha sido el causante de las afectaciones que puedan impedir que la especie humana continúe viviendo en la Tierra. Y más triste aún es que los esfuerzos que hacen algunas personas para contrarrestar estas afectaciones no reciban el respaldo decidido y total de las grandes potencias y de muchas personas que, equivocadamente, piensan que la presencia del hombre en la Tierra durará por siempre.

El autor es abogado