De arroces, caldos y vinos

Todo comenzó hace algunos meses cuando, horrorizada, escuchaba a un amigo contar sus horribles tribulaciones al no encontrar arroz Uncle Ben's, con el que confesó el compungido camarada que conjura un espectacular manjar. Como para mí hay algunas cosas que son anatema y el arroz precocido es una de ellas, me propuse encontrar el mejor arroz del mundo –para la paella, eso es, ya que de eso trata esto–. Y busca que te busca, me percaté de que en Panamá lo más cerca de la perfección que llegamos es un simple arroz de Valencia, pero que allende los mares, existe un exquisito grano, oriundo de la región de Calasparra –y homólogo también–, cuya máxima expresión es un grano llamado Bomba.

Resulta que este arroz tiene varias particularidades: crece en las riberas del río Segura, allá en Murcia, con la ayuda de canales de irrigación construidos por los moros siglos antes de su destierro. Además de ser el único en tener denominación de origen, debido a que crece a gran altura (450 metros sobre el nivel del mar) y al rápido paso de las gélidas aguas, produce un grano de gran dureza que al cocinarse absorbe una gran cantidad de caldo y con él, todo su sabor. El grano en sí es del tipo corto o redondo, como el arroz que usan los japoneses para el sushi, o el Arborio de los risottos venecianos.

Así que me fui a internet y encontré un proveedor y como se despacha en bolsas de a kilo, pedí dos: uno de Calasparra y el otro de Bomba, que está supuesto a ser el elite de los Calasparra (la producción anual total de arroz de Calasparra corresponde al 0,5% de la producción anual de arroz de toda España). Para los curiosos, entre las diversas fuentes que encontré en internet, varían entre siete y diez dólares por kilo.

El próximo paso fue elegir lugar y fecha para el cocinado, y terminé pidiéndole el “porfa” a Pedro Masoliver, del Café Balear.