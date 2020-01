Entre la basura y el dengue: José Domingo Samudio C.

SALUD

Hemos iniciado 2014 con un problema muy serio, que se debe tratar con rapidez. La recolección de la basura en la ciudad ha sido un fracaso en las últimas administraciones y ninguno que ha pasado por el puesto de alcalde ha podido encontrar la solución. Ahora que es un ente aparte peor es el asunto.

Cada día la calles de nuestra ciudad, los barrios y las afueras están inundados de desperdicios, todas estas toneladas de basura obstruyen los alcantarillados y las aguas negras invaden viviendas y avenidas. Ustedes pasan por el corregimiento de Calidonia y no hay ninguna calle que no tenga una alcantarilla tapada y expulsando desperdicios. ¿Dónde está el progreso en este punto? Yo no he visto nada para mitigar este problema; se crea la Autoridad de Aseo y la responsabilidad de la recolección de la basura se la quitan al Municipio de Panamá, se asigna un administrador que no ha podido por lo menos mantener limpia la ciudad capital por cinco días seguidos, a pesar de que la Asamblea Nacional le aprobó un presupuesto millonario.

Todo esto lleva a que surja otro problema y puede ser hasta más peligroso que la inseguridad, en toda esta basura se crían larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue clásico y el hemorrágico. En este problema es en el que se deben enfocar las autoridades, hay que tratar este tema como un problema de Estado, una epidemia de dengue se puede convertir en una pandemia si no se hacen los ajustes necesarios. Todo ese dinero que se gasta el gobierno en propaganda política se debe invertir en encontrar soluciones a este grave problema.

Pero no solo las autoridades deben enfocarse en recoger la basura, nosotros los ciudadanos debemos tomar conciencia y poner de nuestra parte. Adultos, jóvenes y hasta niños tiran lo que se le da la gana por todos lados, no es fácil cambiar de un día para otro, pero si podemos empezar a tener un poco de conciencia, las autoridades locales como corregidurías tendrán que activar nuevas acciones como multar al que tire basura indiscriminadamente y si es reincidente que le apliquen días cárcel, estamos en un país con un progreso económico alto, pero con un tercio de la población cochina que no piensa en las consecuencias que puede traer una epidemia de dengue en Panamá.

Hagamos el esfuerzo para cambiar, nosotros mismos nos estamos suicidando, las personas de bajos recursos son los primeros que recibirán el golpe, pero irónicamente son los que más tiran desperdicios, por otro lado las instituciones de salud no se dan abasto en estos momentos con tantos afectados, los que tengan mejor condición económica tendrán mejores oportunidades de atenderse.

Ya es hora que el gobierno trace planes de acción en todo el país para combatir el dengue y que mejore la recolección de la basura, que se incluya a la población, profesionales, sociedad civil, empresa privada. Con la salud no se juega y todos estamos expuestos a enfermedades. Seamos más limpios y conscientes.