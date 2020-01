¿Por qué no se callan?

TORTURA AUDITIVA

Todos sabemos que debemos respetar los derechos humanos. Todos sabemos que el exceso de ruido es dañino para la salud. Todos sabemos que hay leyes contra el ruido excesivo. Todos, menos los dueños de la emisora situada en la Calle 50 enfrente del edificio Don Camilo.

Los locutores de esta emisora hacen llamados a los adolescentes y otros tarados que no tienen nada mejor que hacer, para que vengan a la Calle 50, para hacer fiesta en la vía. El motivo no es importante. Puede ser un juego de lo que sea. Y no importa si ganamos, empatamos o perdemos, lo importante es que vengan a celebrar el momento. En sus autos, motos, bicicletas o a pie. Pero que vengan. Cuando llegan aquí, la emisora, a través de un gritón, los exhorta a que alcen la mano derecha los que buscan “mujeres con traseros grandes” y otras vulgaridades; que alcen la mano aquellas personas que buscan novio; que apaguen las luces y transiten sin luz; que piten todos a la vez. Y todo ese tiempo con bocinas de sonido tan alto que las paredes del edificio Don Camilo se estremecen.

Las ventanas tiemblan amenazando con romperse. Y los residentes son torturados sin piedad. Se forma tal disturbio a la paz y tranquilidad de los ciudadanos residentes del área que no se puede ni pensar. El desorden público es inimaginable. Y la duración puede ser de un par de horas a cuatro o cinco horas y a cualquier hora de la noche, cualquier día de la semana. Ahora bien, tenemos leyes contra el ruido excesivo. Estas incluyen los decretos No. 150 del Ministerio de Salud de 1971 y de 2000. El Acuerdo Municipal No. 395 del 1 de julio de 1992. Y el Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre de 2002. Todos estos establecen el límite de los decibeles que puede aguantar un ser humano, que es de entre 85 y 90 decibeles. Más alto que eso, puede causar trastornos auditivos, sordera total, y hasta problemas cardíacos. Recuerden que uno de los factores que logró que los norteamericanos sacaran a Noriega de la Nunciatura fue la campaña de ruido excesivo de sus bocinas enfocadas hacia ese edificio. Exactamente como lo hace la susodicha emisora y otros patrocinadores y políticos que enfocan sus bocinas hacia nosotros. Y es que lo que transmiten no es música ni mucho menos; es un ruido infernal que no se puede ni entender ni explicar, pero que definitivamente molesta y tortura en lugar de seducir a los que la escuchan, como pienso es la intención.

Las 20 familias que residen en Don Camilo como también otras tantas familias de otro multifamiliar ubicado enfrente de nosotros y los demás residentes del área no pedimos ningún trato especial; solamente queremos vivir nuestras vidas en nuestras casas, en paz como Dios manda y la ley lo especifica. Sería mucho más sensato hacer estas fiestas en áreas como la calzada de Amador, la Terminal de Albrook u otras, donde no martiricen a los residentes de alrededor.

La cosa es que en este país no hay autoridad. No hay quien mande a parar este abuso contra ciudadanos pacíficos. Es más, los candidatos políticos contribuyen enormemente a este problema con sus campañas que irrespetan totalmente los derechos ciudadanos y nos abusan con sus ruidos infernales. ¿Qué clase de credibilidad establecen, cuando ellos mismos y antes de asumir sus puestos se comportan de esta manera irresponsable y abusiva? Qué podemos esperar de ellos más adelante? ¿Y qué tenemos que hacer, cerrar la calle para obtener nuestros derechos?

Que la autoridad demuestre su autoridad y respeto con la ciudadanía y no permita este desorden. Que haga cumplir y respetar las leyes. Que multen a los violadores.