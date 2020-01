Un camino para el progreso

LA CONCERTACIÓN NACIONAL .

Todos sabemos que las elecciones no solo son momentos en donde podemos evaluar los actos de nuestros gobernantes (pasar facturas), sino que también es una época de trastorno de la estabilidad laboral y paralización del desarrollo de los programas del gobierno saliente.

Cinco años es para los malos gobiernos, mucho tiempo; pero para esos gobiernos que marcan niveles de excelencia es muy poco tiempo. Belisario Porras gobernó tres periodos y son notables sus resultados; Omar Torrijos gobernó diez años (dos periodos) e igualmente son notables sus resultados. Y lo determinante en la continuidad de la gestión es la tranquilidad psíquica de sus funcionarios, por lo que su empeño en la realización de su trabajo es superior y marca altos niveles de responsabilidad.

Es de todos conocido que cuando se acercan las siguientes elecciones el comentario es: "bueno, si no te has acomodado, apresúrate porque en la próxima vuelta no van"; y aunque el mismo grupo político tenga la oportunidad de ganar, la duda es un elemento que atormenta a todo funcionario, llevándolo por diferentes causas a bajar su responsabilidad, actitud y en muchos casos a cometer actos de corrupción.

La seguridad en el empleo de los funcionarios y sus resultados prácticos, se refleja en todos los estratos de la sociedad, ya que los miles de funcionarios representan un porcentaje importante de cada comunidad y marcan decididamente la realidad nacional. Seguridad que se traduce en confianza; confianza que garantiza el desarrollo económico. Desarrollo económico que beneficia directamente a todos los votantes, porque haya conseguido ser nombrado en la planilla del Estado o porque no. Esa garantía que permite esa confianza es uno de los principales logros de este gobierno; por lo que tanto los que han sido nombrados o los que no, incluyendo a los opositores, están siendo beneficiados.

De esta forma nosotros, los empresarios, debemos exigir, por todos los medios, la completa aplicación de las medidas tendientes a formalizar la "Carrera Administrativa". Esto impedirá en un grado significativo el que los gobiernos mediocres empantanen nuestra gestión empresarial; tal cual sucedió en el periodo 1999-2004, cuya crisis comenzó, casualmente, a partir de la inseguridad galopante que provocó los despidos masivos. La odisea inevitable que sobrevino, para tirios y troyanos, no fue más que la consecuencia sucesiva de evitables hechos que le precedieron.

En este sentido, de igual manera, el que se involucre a toda la población en una discusión de sus metas y necesidades, obliga al grupo que gane las elecciones a mantener una línea definida de gestión; limitando de esta forma la mediocridad, el egoísmo y la lucha de intereses personales que son factores humanos que cohabitan en cada uno de nosotros. Lo que viabilizaría la construcción de una sociedad moderna en la que todos sus actores tendrán las mismas oportunidades.

Esta es una época de tránsito, en el pasado reciente, no hace más de cincuenta años, existían amplias zonas para desarrollar y crecer; si nosotros no cuidábamos lo que teníamos, siempre había un nuevo lugar donde empezar; y si por algún motivo nuestras fronteras no nos lo permitían, emigrábamos y listo. Hoy en sólo cinco décadas esa realidad ya no es así, y se estrecha el cerco día a día, es por lo que estamos obligados a cuidar lo que tenemos o hemos heredado, pues hagámoslo con determinación.