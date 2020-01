El cansado trabajo de informarse: Berna Calvit

TAREA CIUDADANA

En una entrevista sobre su especialidad, el reconocido escritor y periodista español Ignacio Ramonet dice que “Informarse cansa y es un trabajo” y que “En la información está lo que te llega y lo que tú añades, en términos de análisis de capacidad”; la vorágine del flujo informativo no siempre es confiable y para que uno pueda “hacerse una idea” hay que seguir los medios que siguen líneas diferentes; en Panamá significa leer los diarios y ver los canales que el presidente Martinelli llama “de la Opo”; y leer y ver lo que dicen los medios bajo su tutela (radio, prensa y televisión). En el ir y venir en esta caótica urbe se pierde tiempo precioso que podría usarse para atender mejor la familia, el descanso, la lectura, etc. Pero aun así no deja de asombrarme la capacidad de abstracción de algunos; es como si solo existieran para ellos mismos, para lo que les atañe directamente. Cuando el 5 de agosto de 2010 alguien me preguntó ¿cuál es la alharaca que hay hoy con unos mineros?, me tomó varios segundos reaccionar; esa persona no se había enterado en 69 días que 33 de ellos estaban atrapados a 720 metros de profundidad y que ese día en el mundo entero era noticia que se estaba iniciando el rescate de los mineros chilenos en una extraordinaria operación en la que intervino hasta la NASA.

Si me pongo a esperar que pase el oleaje político para escribir sobre temas que mantengo en la bandeja de “pendientes”, tendría que esperar hasta “que San Juan agache el dedo” y ya sabemos que no lo va agachar.El reciente comentario de Ramonet desempolvó uno de esos temas: el trabajo que es mantenerse informado. Tal vez porque pertenezco a ese grupo, no deja de asombrarme la capacidad de algunos para abstraerse de lo que sucede en su comunidad, en el país y qué decir, de lo que pasa en el resto del planeta. En carrera contra el reloj dedico tiempo a leer los diarios nacionales y algunos del extranjero; trato de ver los noticieros vespertinos en la televisión (pendiente un artículo sobre la opinión que me merecen); en la radio escasean los programas que capten mi atención. Una ojeada superficial a los diarios, o quedarse en la portada donde aparecen las noticias que la dirección del medio considera importantes, los últimos chanchullos o la crónica roja del día requiere poco esfuerzo. Por el contrario, mantenerse informado es tarea cansona y a veces, dolorosa; las buenas noticias parecen pequeñas ante tragedias causadas por la naturaleza (en las que la mano del hombre casi nunca es inocente); por la crueldad humana, que galopa devastadora. Estar informados es sentir el dolor de Farzana, la paquistaní que muere apedreada por su negación a un matrimonio arreglado; es repudiar la brutalidad del grupo Boko Haram que rapta niñas y asesina masivamente; es sentir rabia al leer con qué sangre fría un coronel del ejército brasileño durante la dictadura militar (1964-1985) detalla la eficacia de la tortura llamada pau de arara que aplicaba en un lugar tan terrible “que si el propio diablo entrara allí saldría en pánico” y dice “no tengo el más mínimo cargo de conciencia”. Pero también me regocija el reconocimiento al éxito del panameño César Fuentes, que tras cuatro años de esfuerzos logra crear lo que llama Sk-límetro, un invento novedoso para el uso de arquitectos, ingenieros, topógrafos, geólogos y diseñadores gráficos y de interiores. (Martes Financiero, La Prensa 27/5/2014). Esa misma semana en los diarios se publicaron artículos y entrevistas al galardonado con el Premio Rogelio Sinán 2014, el escritor y amigo querido, César Young Núñez, cuyos poemas viste con encajes risueños, con un estilo que cultiva con maestría singular. Es él quien dice: “Me coso un ojo en la mano y te miro tocándote” (Poemas de rutina).

Un pueblo sin información, o mal informado, no está en capacidad de asumir su responsabilidad democrática ni de exigir sus derechos. Pregunta Ramonet: ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Como Wikileaks lo ha demostrado, la verdad puede ser mentira. Repetir una cosa hasta el hartazgo es demostrar su veracidad; otra ecuación falsa. Tanto Wikileaks como las redes sociales –que son posibles por la internet– ayudan a resistir. “La información es poder”, dijo el filósofo y político inglés, Francis Bacon. Ese poder en manos del pueblo que sí se toma el cansado trabajo de informarse ahuyenta a los malos gobernantes; a los corruptos. Esa tarea no debe descuidarla un pueblo que, como el nuestro, acaba de mostrar que la información puede conducir a la acción que rectifica.