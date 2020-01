Entre carnavales, política, transporte y otras alegorías

En estos días tenemos que someternos a varios acontecimientos, que de una u otra manera afectan o alteran la emoción de los panameños; por un lado, los siempre rumberos que esperan todos los años esos cuatro días de fiestas y jolgorio; por el otro, los inchifiables políticos, que para estas fiestas algunos se retiraran a descansar y otros aprovechan los tumultos de gente para darse un baño de pueblo –que tanta falta les hace–, y para colmo de males nos encontramos con los siempre intratables señores del transporte público, que son perfectos chantajeadores ya que siempre esperan fechas clave como estas para lanzar sus amenazas de paro e imponer sus medidas de presión impopulares.

De estos tres aspectos, hablaremos primero del transporte. Estos individuos cada vez que tienen la oportunidad de aumentar el pasaje, bajo cualquier excusa, se la pasan amenazando y lanzando ultimátum al Gobierno, sin saber que es el propio pueblo el que sufre estas amenazas; la verdad no entiendo hasta cuándo vamos a seguir soportando estas malacrianzas de los transportistas. En estos días subieron el pasaje en algunas rutas porque les dio la gana, ahora, a sabiendas que el problema del petróleo es a nivel mundial, quieren que les congelen el precio del combustible a ellos, y entonces yo me pregunto, ¿quién les puso corona, o acaso ellos no miran al pueblo, que también tiene carros y necesita movilizarse? Es que el resto de la población no tiene derecho? La verdad es que la irresponsabilidad es máxima y absurda, pues cuando el combustible tenía precios bajos, ¿por qué no salían a decir que iban a bajar el precio del pasaje? Ah, porque no les era rentable ese desprendimiento; por el contrario, nos metieron la retórica de que tantos años de pasaje sin aumento y se les dio la plata para que modernizaran sus vehículos, pero lo único que hicieron fue recibir los préstamos y emparapetar ese poco de naves del terror. A su conciencia les dejo sus acciones, pero en el futuro no se quejen, cuando se aprueben leyes que ya no los amparen y acaben con sus sinvergüenzuras. Gracias a Dios no son todos los transportistas.

Por otro lado está el Carnaval, la única situación o evento que el pueblo toma en serio; con esto no se puede meter ni el más rey de todos los reyes. Quien ose alterar algo de estas fiestas, es alma en penitencia para el resto de su vida, y más si son políticos, pues el pueblo ve en estas fiestas la forma de olvidar sus penas, desgracias y problemas, al punto que ahorra todo el año para hacer su fiesta o descanso lo más agradable posible. Igual hay otros casos en los cuales estas fiestas traen un desenfreno exorbitante, que raya en lo vulgar, y que no es para nada agradable a la vista de los turistas que nos visitan. No es que estemos en desacuerdo con la celebración, somos de los que la gozamos, pero con moderación ganamos un montón. Con lo que no estoy de acuerdo es con la campaña masiva de uso del condón, pues más que prevenir yo la entiendo como que incita a las relaciones sea con quien sea, solo con la salvedad de que se pongan un condón. La verdad es que falta más información en cuanto a la abstinencia para estas fechas, en lugar de insistir en el simple hecho de llevar un preservativo.

En cuanto a los políticos, vemos que muchos se van a buscar descanso, a tirar líneas o números, ver y analizar encuestas para saber cómo marcan o en qué están fallando. Ojalá este tiempo les permita a estos señores reorganizar sus ofertas electorales, pues hasta el momento no despiertan muchas expectativas en la comunidad. Les falta más contenido y material de fondo que nos indique un camino a seguir y motive la participación del electorado, esto en cuanto a la mayoría –que ya pasa cierta edad–, pues están los otros políticos más jóvenes que no tendrán recato en subirse a un carro cisterna a jalar una manguera y comenzar a mojar, o bien ser parte del bonche y tomarse sus tragos con el pueblo. En fin, cada uno tiene su forma de actuar en estas fiestas; lo único que esperamos es que no nos den sorpresas en la forma de celebrarlas y mucho menos que hagan sus shows, pues ya han hecho bastante el ridículo. Así veo las cosas y así las cuento.