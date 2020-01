Las carreteras no se comen

Sería interesante que para las próximas elecciones las reglas del juego cambiaran radicalmente, y una de estas reglas fuera que los candidatos presidenciales tengan que asistir, quieran o no, a debates nacionales, pero que en dichos debates haya representaciones de todos los gremios y sectores del país.

Independientemente de la plataforma política que presenten los candidatos, el debate público debe ser una condición básica para que el pueblo sepa de primera mano quiénes son sus candidatos. Por lo menos el pueblo se percatará de que sus candidatos saben leer y escribir.

De igual forma se le deberá exigir al presidente electo un acta de compromiso de cumplimiento de los proyectos y obras que por razones múltiples no fueron terminadas por el gobierno anterior; en otras palabras, esta carta de compromiso será un aval para el pueblo que usualmente es el beneficiario de las obras. De ese modo se tendría una garantía real y se le daría una continuidad a las obras pendientes.

Hoy día, los proyectos de los mandatarios anteriores son criticados antes, durante y después de las campañas políticas. A la postre estas obras son dilatadas, ya sea porque el gobierno de turno no tiene la capacidad económica de crear nuevas obras, o porque simplemente no quiere realizarlas. En resumen, el pueblo es el que deja de recibir los beneficios de una continuidad programada, organizada desde el inicio, con las reservas económicas adecuadas dentro del presupuesto para tal fin.

El tema anterior es de gran importancia y significación si realmente queremos verlo desde el prisma de la productividad. De esta manera se eliminaría la improvisación. Más que valentía se necesita humildad, amor a la patria; no podemos oponernos por el simple hecho de oponernos a la futura fuerza opositora, la cual deberá trabajar, quiéralo o no, conjuntamente con el nuevo presidente electo; no les quedará otra alternativa para poder levantar al país del fondo del acantilado en el que se encuentra.

Las obras como la limpieza de la bahía de Panamá, el ensanche del Canal de Panamá, el nuevo puente sobre el Canal de Panamá, y muchas otras, probablemente quedarán pendientes. Estas tareas, gústele o no al nuevo presidente, deberán ser prioridades para su nuevo gobierno. Las mismas no podrán ser descartadas simplemente porque el gobierno entrante no las creó o porque no fueron parte del compromiso de su plataforma política, o porque simplemente “las carreteras no se comen”. Es aquí donde entra en juego el acta de compromiso de cumplimiento formal.

Señores, esto hay que exigirlo no solicitarlo. Alguien tiene que empezar a dar el nuevo paso; ya nuestro país no tiene ni el tiempo ni la paciencia para seguir soportando tanta mediocridad, tanto desatino, tantas excusas...